“La Auténtica de Gildardo Zárate” prepara espectáculo en el Metropolitan

Con invitados especiales y un repertorio clásico

Celebran su trayectoria con la gira #MiVidaSantanera y un concierto histórico el 30 de noviembre

Por Arturo Arellano

La agrupación “La Auténtica de Gildardo Zárate” inicia este 2025 una gira de presentaciones bajo el título #MiVidaSantanera, llevando al público los grandes éxitos de la Sonora Santanera y de la propia Auténtica. El próximo 30 de noviembre, el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México será el escenario donde se rendirá homenaje a la trayectoria del maestro Gildardo Zárate Serret, acompañado de artistas invitados y seguidores que han hecho de esta música parte de su vida.

“Estamos haciendo los preparativos para que la gente se vaya muy contenta, porque es la música de la Santanera y queremos que la sigan escuchando, que sigan teniendo esos recuerdos maravillosos que generaron con estas canciones”, expresó Zárate en entrevista para DIARIO IMAGEN.

El artista reconoció que el público siempre pide clásicos como Luces de Nueva York y Perfume de Gardenias: “Aunque tengamos grabaciones nuevas, la gente quiere escuchar lo tradicional. Estas canciones ya son una herencia de padres a hijos, de abuelos a nietos. Es un factor familiar que nos emociona compartir”.

Este año también se prepara la producción “Las Musas Cantan a la Auténtica”, con la participación de grandes intérpretes femeninas como Laura Flores, Aranza, Lisset, Ana Cirré y Nelly Bourguette, entre otras. Con arreglos musicales de Zárate, estas voces se presentarán en distintos recintos como parte de la gira.

La República Mexicana, Estados Unidos y Costa Rica serán parte de la tradicional gira de agosto, que busca acercar la música santanera a nuevas generaciones y mantener viva la esencia de un sonido que marcó época.

Zárate compartió que lo conmueve ver al público disfrutar de distintas maneras: “Hay quienes se sientan a escuchar y recordar, y otros que bailan con alegría. Lo importante es que la gente sea feliz, que canten, que se echen un traguito, porque aunque vivimos épocas diferentes, los sentimientos no cambian”.

El maestro también reflexionó sobre los cambios en la industria musical: “Antes lo hacía la disquera, ahora vamos solos. Se puede grabar todos los días, pero lo importante es cómo lo ofreces y cómo llega a los oídos de la gente. Las redes sociales ayudan, pero no son suficientes”.

Finalmente, adelantó que en el concierto del Metropolitan habrá invitados especiales, cuyos nombres se darán a conocer en redes sociales días previos al evento. “Ya estoy grande, pero disfruto igual. El equipo se encarga de armar cosas bonitas para la gente”, dijo con entusiasmo.