Kika Edgar entregará en el Lunario su “Corazón Roto”

Por: Asael Grande

Kika Edgar presentará por primera vez este sábado 6 de diciembre, en el Lunario del Auditorio Nacional, su espectáculo Corazón Roto Tour. Un recorrido musical de sus grandes éxitos en donde por más de dos horas su fuerza interpretativa se fusionará con la gran experiencia auditiva y visual de una producción de primer nivel. Una noche intensa de amor y desamor en la que el público no dejará de cantar ni un solo momento.

En conferencia de prensa la soprano tamaulipeca, quien destaca también por sus capacidades histriónicas y de baile, compartió que: “es un paso más en mi carrera, un nuevo Lunario del Auditorio Nacional con este maravilloso tour con el cual damos el banderazo principal en la Ciudad de México con este show increíble de más de dos horas de intensidad, de fuerza interpretativa, de la música que me han escuchado cantar siempre, con música nueva, del disco nuevo, Desnuda (lanzado en mayo pasado), este escenario es muy íntimo, estoy feliz, agradecida, después de tantos años de trayectoria, ha sido un camino muy bonito, hemos construido una carrera entrañable, fascinante”.

La cantante, quien recientemente lanzó el sencillo ‘Ojalá que no puedas’, junto a la Sonora Dinamita, y en mayo pasado su disco Desnuda, adelantó: “tendré una invitada especial, Bárbara Malacara que es parte de Damitas Histeria, ella quiere pisar los escenarios, entonces, le daré su ‘patadita de la suerte’ en este escenario tan importante, es una sorpresa para sus fans, y también, me considero su amiga, así que estoy fascinada de poder ser su madrina, me encanta apoyar talentos nuevos, yo nací así, quien apoyara mi talento”.

Respecto a si lanzará nuevo material discográfico, Kika Edgar dio la primicia del lanzamiento próximo de “un disco en vivo, que ya se grabó, que saldrá el próximo año, con todos los éxitos de mi discografía, y es un disco de una gran belleza, una elegancia, interpretativo al máximo, es una joya que seguramente van a disfrutar mucho”.

Recientemente ‘Kika’ participó en un episodio de la serie Mujeres Asesinas en la cual interpretó a la víctima de Isela Vega. Sus fans podrán deleitarse con el encanto de su voz el próximo 6 de diciembre a las 21:00 en el escenario del Lunario (Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo 11560, Ciudad de México, Ciudad de México): “este show tiene un set list de más de cincuenta canciones, dura más de dos horas el show, es muy dinámico, y tiene de todo, tanto de mi discografía que he grabado, de canciones mías, inéditas, y de los homenajes que he realizado, cómo no cantar ‘Qué bello’, que tiene más de mil millones de reproducciones, cómo no cantar canciones que han sido parte de mi carrera de discos muy importantes, es un show en donde la magia de los corazones está inspirado en los corazones que están sufriendo, que están lastimados, destrozados, o que están en el modo de recuperación pero, también existimos los que tenemos el corazón muy bonito, es música que nos ha identificado a lo largo de los años, hago homenaje a Lupita D’Alessio, José José, Dulce, que han existido en mi carrera y que es inevitable no cantarlos”.