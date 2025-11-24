Sheinbaum Pardo presenta SaberesMX, plataforma gratuita que democratiza el conocimiento

Impulso a la educación integral

Las primeras universidades enlazadas a son: la UNAM, la UnADM, el TecNM, el IPN, la BUABC, la UdeG y la BUAP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó SaberesMx, una plataforma nacional gratuita, ya disponible, que democratiza el acceso al conocimiento e impulsa la educación integral para toda la vida, a través de cursos realizados y certificados por universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México.

“De esa manera, las universidades, los tecnológicos no solamente se quedan con el título histórico, que es indispensable y hay que seguir trabajando, y estamos ampliando la matrícula, sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tiene que tener dinero para poderla obtener.

“Entonces con SaberesMx, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman, microcredenciales gratuitas. Claro, es un curso que tienes que ir pasando, tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que SaberesMX hace más flexible y extiende el derecho a la educación para toda la vida a través de la tecnología. Detalló que, se estima llegar, potencialmente, a las 10.3 millones de personas que no concluyeron su Educación Superior, así como 183 mil 324 ingenieros con carrera trunca. Lo que se suma a la meta de cobertura de 55 por ciento de espacios físicos en la Educación Superior.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que SaberesMX transforma el paradigma de la Educación Superior en el país y pone a México a la vanguardia en el acceso al conocimiento, ya que no hay ningún precedente en el mundo de una herramienta de este tipo.

Explicó que, a partir de este 21 de noviembre, las personas que estén interesadas podrán estudiar en SaberesMX bajo el siguiente proceso: 1. Ingresar con una cuenta Llave MX en la página saberes.gob.mx; 2. Consultar el catálogo de cursos; y 3. Inscribirse en un curso e iniciar el aprendizaje.

Informó que el primer curso de la plataforma es SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones, que fue diseñado por más de 70 especialistas y está dirigido a 5.5 millones de estudiantes, cuenta con más de 70 actividades pedagógicas interactivas desde videos, infografías, ejercicios, evaluaciones, análisis de casos, foros y lecturas con el objetivo de brindar a las y los jóvenes herramientas para fortalecer su bienestar emocional y construir relaciones más sanas. Al finalizar las 16 horas que dura este curso, las y los estudiantes recibirán una constancia con validez y reconocimiento oficial.

Las primeras universidades enlazadas a SaberesMx son: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Abierta y a distancia de México (UnADM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y la Arizona State University (ASU). Además, cuenta con la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), @prende.mx de la SEP, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Open Academy de Santander.

Restructuración de Pemex ha permitido mejorar perspectivas financieras: Sheinbaum

Sobre la reestructuración “profunda” que vive Pemex, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que este proceso ha permitido consolidar a la petrolera del Estado y mejorar sus perspectivas financieras y operativas, afirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sostuvo que la empresa productiva del Estado “va muy bien” y que el cambio más relevante se realizó el año pasado con las reformas constitucionales y legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.

En cuanto a la operación, Sheinbaum resaltó el desempeño de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, a la que calificó como un ejemplo del avance reciente. “A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas. Está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios”. Detalló que la planta superó problemas en su sistema de generación eléctrica gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y que su producción pasó de 150 mil a cerca de 300 mil barriles diarios.

Añadió que Tula también incrementó su producción y que la extracción nacional de hidrocarburos ha mostrado una tendencia al alza. “Entonces va bien Pemex”, remarcó, al reiterar que el país mantendrá un tope de 1.8 millones de barriles diarios por compromisos climáticos e internacionales.

CSP felicita a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la tabasqueña Fátima Bosch, ganadora del certamen Miss Universo 2025, y destacó la valentía de la concursante, a quien consideró un ejemplo por alzar la voz frente a lo que percibió como una injusticia.

“Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”, señaló. Subrayó que lo que más le llamó la atención fue la reacción de Bosch ante un episodio ocurrido durante la competencia, cuando Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador y presidente de Miss Grand International, cuestionó a la mexicana e incluso la llamó “tonta” por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

“A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento”, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo. “Acaba ganando el concurso”, afirmó, al destacar que su caso muestra que “cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.

Comentó que vio un video proveniente de Tabasco en el que, aseguró, la población se unió para apoyar a la concursante. “Estaban ahí aplaudiendo”, apuntó, aunque insistió en que más allá del certamen, lo relevante es la actitud mostrada por Bosch: “Más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo”.

Ante una pregunta sobre si ese comportamiento reflejaba valentía, la Presidenta respondió afirmativamente: “Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres”. Agregó que esa actitud desafía estereotipos. “Yo digo en los mítines: ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”.