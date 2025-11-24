Destaca ISSSTE servicios de urgencias, hospitalización y medicina interna en el HRAE de Acapulco, Guerrero

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, destaca los servicios de urgencias, hospitalización y medicina interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Acapulco, en beneficio de más de 640 mil derechohabientes.

De acuerdo con el director del HRAE de Acapulco, Juan Carlos Hernández Luna, estos servicios cuentan con un equipo de 133 profesionales, incluidos médicos y personal de enfermería, para atender 110 camas en medicina interna y 140 en otras áreas, además de incorporar tecnología médica avanzada para la atención de consultas y emergencias.

“Contamos con ventiladores; bombas de infusión; equipos con tecnología para atender la consulta y situaciones de urgencias, como es el caso de imagenología con tomógrafo, resonador, dos máquinas de equipo de rayos X y dos equipos de ultrasonido; de laboratorio contamos con todos los equipos para realizar los exámenes básicos y específicos para urgencias; y de apoyos diagnósticos, vamos a contar con laboratorio, con el banco de sangre, imagenología”, detalló.

Con la apertura de estas áreas, el hospital realizó su primera cirugía ambulatoria que consistió en la extracción de un lipoma a un derechohabiente de 66 años, originario de la región. No presentó complicaciones y fue dado de alta dos horas después de la cirugía.

Además, el director del HRAE de Acapulco afirmó que el servicio de urgencias prevé atender más de 2 mil 500 consultas mensuales.

También se ha habilitado una nueva zona para ambulancias, que cuenta con seis vehículos: dos de terapia intensiva para el traslado de pacientes delicados y cuatro unidades básicas. Para su uso, se incorporan choferes, camilleros, médicos de traslado y paramédicos. A la fecha, se han trasladado 28 pacientes desde el Hospital General del ISSSTE de Acapulco a estas nuevas instalaciones.

Hernández Luna expresó su satisfacción por la puesta en marcha de estos tres servicios que fortalecen el derecho a la salud de los derechohabientes guerrerenses.

“Le damos las gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum por voltear a ver una necesidad que tenía el estado; el estado no tenía ningún hospital de tercer nivel. Y el ISSSTE, bajo la dirección de nuestro director general, ha logrado el cumplimiento. Ahora con esta transformación, con la apertura de este hospital, se va a lograr satisfacer las necesidades de los derechohabientes”, apuntó.