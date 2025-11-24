La banda más grande de Latinoamérica “Rockland” rockeó por tercera ocasión en la Arena CDMX

Por: Asael Grande

El concierto con la banda más grande de Latinoamérica, Rockland, cuya primera edición se realizó en el 2022 en el Estadio Ciudad de los Deportes, llegó una vez más a la Arena CDMX con 1000 músicos tocando buen rocanrol.

Este año Rockland hizo un recorrido por las canciones más emblemáticas del Rock en inglés y en español, con Dave Ellefson (ex guitarrista de Megadeth) como invitado especial, además de las participaciones de los Abominablez, Abulón (Víctimas del Dr.Cerebro), Álex Lora (El Tri), Alfonso Fors (La Cuca), Andrea Padilla (guitarrista de Bloody Benders), David López Chirino, La Ley, Germán Quintero (El Clan/Papion Sagrado), Javier Stone (Víctimas del Dr. Cerebro), Kenny Avilés (Kenny y Los Eléctricos), Los Daniels, Luis Heredia, Mariela Sánchez (baterista de Bloody Benders), Pishi Muñóz (bajista de Bloody Benders), Rasheed Durán (Los Daniels), Rosa Adame ( La Lupita), Rubén Olvera (Hueco), y Sergio Santacruz (Neón).

Para esta edición 2025 de Rockland, se escuchó en la Arena CDMX, la interpretación de manera simultánea, de los himnos más emblemáticos del rock en español y en inglés de agrupaciones como Caifanes, Abominablez, La Cuca, La Lupita, Miguel Ríos, Coda, Kenny y Los Eléctricos, entre otros.

En conferencia de prensa, Rosa Adame, vocalista de La Lupita, dijo “estar muy contenta y muy agradecida por ser parte de este proyecto tan grande, tan ansioso, y ser parte de este cuarto aniversario, de poder compartir el escenario con chavitos desde cinco años, emocionada de estar ahí con mil músicos”. Para Álex Lora, “estar aquí en Rockland es un agasajo, es como un sueño, pues tocar con mil gentes acompañándote no es cualquier cosa, el rocanrol es la única música que ha tenido la represión que ha tenido nuestro país, así que el Rockland es un estilo musical que nunca se va a perder”.

Abulón, integrante de Las Víctimas del Dr. Cerebro, dijo que “al principio era muy ecléctico, pero cuando me dijeron que eran cien baterías, cien bajos, cuando sientes la energía de todos estos músicos te das cuenta que en el rincón más oscuro de la Arena CDMX hay alguien con la ilusión de tocar frente a tantas personas, los músicos y el compartir la música, estar por una cuarta vez es un gusto que me hayan invitado”.

Dave Efelson (ex guitarrista de Megadeth) músico invitado para esta cuarta edición de Rockland, comentó: “me siento grandioso y honrado de estar aquí en México, y en Rockland, probablemente este ha sido el show más grande en el que he estado, y tocar una canción de Ozzy Osbourne es un gran honor, pues yo escuchaba a Black Sabbath desde adolescente”.

Además del repertorio clásico, el evento incluyó un homenaje especial con dos temas inéditos dedicados a Ozzy Osbourne (Black Sabbath) y Xava Drago (Coda), dos figuras que dejaron una huella imborrable en la escena del rock internacional y nacional.