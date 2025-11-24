Solo 60% de infecciones por VIH se detecta a tiempo en México

A más de 44 años de los primeros casos documentados

La cobertura de tratamientos Profilaxis Pre Exposición sigue siendo limitada

A más de 44 años de los primeros casos documentados en el mundo, en México, entre 14 mil y 17 mil nuevas infecciones por VIH se registran cada año, pero solo el 60% se diagnostica oportunamente.

Para una prevención más efectiva y una detección oportuna se requeriría que cerca de 160 mil personas tuvieran tratamientos de Profilaxis Pre Exposición (PrEP) que previenen la transmisión del virus, sin embargo, la cifra nacional de quienes toman estos medicamentos alcanza a cerca de 30 mil personas.

Además, más o menos una de cada cinco personas que vive con VIH no lo sabe. En cambio, de los casos detectados y diagnosticados, aproximadamente el 90% recibe tratamiento antirretroviral y de estos, hasta el 95 % alcanzan la supresión viral, es decir, que el virus se vuelve indetectable e intransmisible.

Ante los pendientes que aún persisten y la necesidad de acercar mayor información, diversas organizaciones pusieron en marcha la iniciativa Red de Respuesta al VIH. Además, resulta indispensable combatir el estigma que sigue vigente en México, incluso en los servicios de salud, lo que redundaría en un aumento del acceso al diagnóstico, señala en entrevista Rodrigo Moheno, de la Fundación México Vivo.

El especialista, cofundador y asambleísta del Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México, explica que en el país se calcula que viven entre 380 mil y 400 mil personas con el virus. En tanto, hasta ahora la cifra nacional de acceso a PrEP llega solo a 30 mil, la mayoría se concentra en Ciudad de México por la Clínica Condesa.

El indicador que tiene que ver con discrimación está relacionado con que en México prevalece un alto estigma hacia el virus en la sociedad en general y particularmente en los servicios de salud sigue representando una barrera, pese a que existen todos los avances biomédicos para prevenir la transmisión.

Esto impacta directamente en el 20% de personas que no tienen un diagnóstico, porque no saben dónde acceder a un servicio gratuito y porque no se llega a ciertas poblaciones, lo cual se lograría sacando el diagnóstico de VIH de los servicios tradicionales.

Por ejemplo, en las consultas de salud materna no se le hace la prueba a todas las mujeres embarazadas, por lo que persiste la transmisión vertical. Por otro lado, es necesario acercar las pruebas diagnósticas a diferentes espacios, como organizaciones comunitarias cercanas a poblaciones prioritarias, que han mostrado una alta eficacia en ello.

A esto se suma que aunque México cuenta con servicios de salud que comienzan su tratamiento en 5 o 7 días, hay otros en los que inicia después de tres o cinco meses. Esto, mientras las mejores prácticas de los países que han logrado las metas de prevención, diagnóstico y atención, indican que el tratamiento se inicia el mismo día.

Repunte histórico de VIH

México atraviesa un momento crítico en su lucha contra el VIH. Entre enero y septiembre de 2025 se confirmaron 12,088 nuevos contagios, cifra que supera el total de diagnósticos de todo 2024, cuando se registraron 12,057 casos.

El ritmo de transmisión equivale a casi 500 infecciones semanales, un repunte considerado histórico por especialistas en salud pública que alerta sobre fallas en la detección temprana, desigualdades en la atención y persistencia del estigma social.

El Estado de México, Veracruz y Ciudad de México encabezan la lista de entidades más afectadas, pero el aumento se extiende a casi todo el país, lo que obliga a una respuesta sanitaria inmediata y coordinada.

Las cifras oficiales confirman que la epidemia de VIH se ha acelerado en México durante 2025. Con 12,088 diagnósticos en apenas nueve meses, el país superó la marca de todo el año anterior y enfrenta una curva ascendente que amenaza con cerrar el año con cifras récord.

El Estado de México concentra la mayor carga con 1,542 casos confirmados, seguido por Veracruz, con 1,160, y la Ciudad de México, que acumula 865 diagnósticos. El repunte también es notorio en Quintana Roo (762), Jalisco (664), Baja California (493) y Guanajuato (474). Sin embargo, la alerta no se limita a estas regiones: entidades como Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Hidalgo y Guerrero presentan incrementos sostenidos, lo que revela que el fenómeno no es aislado, sino de alcance nacional.

Causas del repunte en contagios

El repunte actual es el resultado de varios factores que, combinados, han debilitado el control de la epidemia. Uno de ellos es la baja percepción de riesgo en amplios sectores de la población, que minimizan la posibilidad de infección y retrasan la realización de pruebas. A este escenario se suma el estigma social, que sigue siendo una barrera poderosa: muchas personas evitan acudir a servicios de salud por temor a la discriminación en sus entornos laborales, escolares o familiares.

La cobertura desigual de pruebas rápidas y de diagnóstico oportuno agrava la situación. Aunque la Secretaría de Salud ha desplegado campañas de detección, en comunidades rurales y zonas marginadas la oferta es insuficiente, lo que aumenta el número de diagnósticos en etapas avanzadas.

A esto se suman las desigualdades entre entidades federativas. Mientras algunos estados cuentan con infraestructura hospitalaria y programas de seguimiento, otros enfrentan limitaciones serias para garantizar acceso oportuno al tratamiento antirretroviral y al monitoreo de carga viral. La falta de servicios de apoyo psicosocial también compromete la adherencia al tratamiento, un aspecto clave para contener la epidemia.