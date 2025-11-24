El México, de Sheinbaum, un país en fuerte convulsión

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Bueno -en el colmo-, ¡hasta el trono de Miss Universo otorgado a una mexicana es hoy ligado a sucios enjuagues morenistas y denunciado en el mundo!

Paradojas de la vida, el posible cochupo del famoso concurso de belleza fue expuesto a nivel internacional por un ex juez francés llamado: ¡Omar Harfouch!

¡UPS! Casi homónimo del secretario de Seguridad federal de México.

Como sea que termine ese escándalo, ya no será lo mismo para la ganadora, la tabasqueña Fátima Bosch.

Y es que todo el entramado alrededor de su triunfo apunta a la transa, en la que hasta habría habido un contrato de Pemex de casi 800 millones de pesos en beneficio de uno de los personajes clave tras el resultado del concurso.

Persiguen, asedian y sitian a Sheinbaum

Tocada por las consecuencias mediáticas y políticas de las marchas del hartazgo de la Generación Z -que ya produjeron el autoexilio del joven líder digital Edson Andrade Lemus, del GZ, quien acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener que huir de México, luego de haberlo expuesto ante el crimen organizado y ante los extremistas del régimen de Morena al presentar su foto y datos personales en una mañanera, y por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, durante una de sus conferencias-, el pasado fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a ser perseguida e interceptada en sus giras por la CNTE.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gobernada por el morenista y ex presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, la comitiva de la presidenta Claudia Sheinbaum fue rodeada y detenida por maestros de la sección 7 de la CNTE, bajo el control de Isael González Vázquez, al salir de la inauguración del hospital del IMSS XIV, para exigir la restauración de la mesa de negociación nacional, y la mesa tripartita, a fin de proseguir con la cancelación de la reforma educativa de 2007 que la mandataria afirma no procede porque no hay recursos para cumplir con esa cancelación.

Durante esta intercepción, los manifestantes insistieron en que, si Sheinbaum no les cumple sus exigencias, irán a boicotear el Mundial de Futbol 2026 si no logran antes la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reinstalación del diálogo con la Presidenta.

“Si no hay solución, no rueda su balón”, cantaron en amenaza de ir a boicotear el mundial en México en 2026 si no les cumplen sus exigencias.

El sábado, en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca, gobernada por el ex senador morenista Salomón Jara, otro contingente de la CNTE -éste de la Sección 22- rodeó e irrumpió por segundo día consecutivo un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La protesta fue para exigir lo mismo que en Chiapas: derogar de inmediato la Ley del ISSSTE de 2007.

Estas exigencias en medio de un griterío y el uso de megáfonos, ocurrieron durante un evento en que la mandataria presentaba avances del Plan Lázaro Cárdenas para mejorar la infraestructura y los programas sociales en la Mixteca oaxaqueña.

Los maestros de la 22 de la CNTE tomaron el control de los accesos principales del recinto y retiraron algunas vallas resguardadas por agentes de seguridad, lo que generó tensiones.

Un fin de semana premonitorio de grandes problemas

A este contexto se suman las advertencias de nuevos y más fuertes megabloqueos carreteros, de casetas de cobro y hasta de aduanas fronterizas por parte de la asociación Nacional de Transportistas (quienes exigen terminar ¡ya!), para terminar con moches de la Guardia Nacional y asaltos y robos con secuestros de choferes, sumados a protestas y exigencias de productores agrícolas y por demanda de agua.

Hoy están anunciados bloqueos en las carreteras que sale o llegan a la capital del país, las del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas y algunas más por definir.

Y ya metidos en esa inercia, los transportistas y productores plantean irse contra las aduanas y puentes de cruce con Estados Unidos para detener el flujo de productos y de insumos.

Exigen la inseguridad, la extorsión y la corrupción que los tienen ya hartos.

La guardia de Manzo, a prisión

Sorpresivamente, y en forma coordinada, la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía de Michoacán detuvieron a medio día del viernes, en la Casa de la Cultura de la presidencia municipal de Uruapan, zona centro, donde despachaba el alcalde, a los 7 escoltas que formaban el círculo de seguridad de más confianza y más cercano del alcalde Carlos Manzo, asesinado a inicios de este noviembre.

El pasado fin de semana se estableció que quien mató al joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, que asesinó a Carlos Manzo Rodríguez, ya estando sometido y desarmado, fue Demetrio «N», quien era el director de la Policía Municipal de Uruapan.

A la captura de los escoltas, se suma la aprehensión de Jorge Armando Gómez Sánchez, «El Licenciado«, quien es señalado de haber coordinado el asesinato del alcalde de Uruapan.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, indicó que Gómez Sánchez actuaba bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, «El R1«, líder del CJNG en al menos cuatro municipios de Michoacán.

¿Ya la salvó Adan Augusto López?

Así parece. Sonriente, hasta amable, el coordinador senatorial encabezó a la tropa de senadores de Morena, PT y Verde que llegó durante el fin de la semana a Palacio Nacional a dar su respaldo y apoyo a la presidente Claudia Sheinbaum, luego de las marchas de la Generación Z.

¿Cómo andarán las cosas en Palacio que hasta requieren del apoyo del más endeble y cuestionado de sus senadores?

Feo caso este…

EL PAN de Romero quiere a Salinas Pliego para 2030

Sin aspirantes del nivel requerido, el líder del disque relanzado PAN, Jorge Romero, adelantó que: “Si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartamos como candidato presidencial para el 2030”

