Sancionan en Cancún a 23 policías que rechazan las cámara corporales

Aplican arrestos administrativos

Cero tolerancia frente a conductas que atenten contra la transparencia y la rendición de cuentas

Cancún.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Benito Juárez informó que 23 elementos policiacos fueron sancionados por no portar las cámaras de solapa obligatorias durante sus turnos. El titular de la dependencia, Jaime Padilla Barrientos, explicó que la medida responde a la política de cero tolerancia frente a conductas que atenten contra la transparencia y la rendición de cuentas.

Las sanciones consistieron en arrestos administrativos, aplicados a los agentes que fueron detectados sin el dispositivo, con la cámara apagada o portándola de manera incorrecta, lo cual incumple el reglamento interno.

Contexto de la medida:

– El municipio de Benito Juárez recibió 725 cámaras corporales para ser utilizadas por todos los policías operativos.

– El uso de estas cámaras es obligatorio y está regulado en el reglamento interno de la corporación.

– La medida busca fortalecer la confianza ciudadana, documentar actuaciones policiales y prevenir abusos de autoridad.

– Las sanciones se aplicaron tras inspecciones diarias realizadas por mandos de la corporación.

Padilla Barrientos subrayó que las cámaras corporales son una herramienta clave para garantizar la transparencia “Los policías que por alguna razón no las tuvieron puestas se han hecho acreedores de sanciones. El uso de este dispositivo es una obligación establecida en el reglamento interno y la negativa a portarlo representa una falta grave”.

La implementación de cámaras corporales en Cancún responde a la necesidad de mejorar la relación entre la policía y la comunidad, en un contexto donde la seguridad pública es uno de los principales retos. Estas sanciones envían un mensaje claro de que la corporación busca profesionalizar sus prácticas y garantizar que cada intervención quede registrada.

Récord histórico en matrícula del Conalep

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Quintana Roo informó que para el ciclo escolar 2025-2026 logró la inscripción de 10 mil 405 estudiantes, la cifra más alta en sus 46 años de historia. El anuncio fue realizado por el director estatal, Aníbal Montalvo Pérez, quien destacó que este crecimiento refleja la confianza de los jóvenes en la formación técnica profesional que ofrece la institución.

El Conalep cuenta con ocho planteles distribuidos en el estado, incluyendo Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. El incremento en la matrícula representa un crecimiento sostenido del 6% respecto al ciclo anterior.

La institución se ha posicionado entre los tres primeros lugares nacionales en indicadores académicos, lo que ha fortalecido su prestigio. Este récord se da en el marco del 46 aniversario del Conalep Quintana Roo, consolidando su papel como referente en educación técnica en la región.

Montalvo Pérez subrayó que el aumento en la matrícula es resultado de la ampliación de la oferta educativa, la vinculación con el sector productivo y la confianza de las familias en que el Conalep prepara a los jóvenes para integrarse al mercado laboral con competencias sólidas “Este logro histórico refleja el compromiso de nuestros docentes y directivos, así como la preferencia de los jóvenes por una educación técnica de calidad”, afirmó.

El crecimiento de la matrícula tiene implicaciones directas en el desarrollo regional:

– Mayor número de técnicos especializados en áreas como turismo, informática, salud y administración.

– Fortalecimiento de la vinculación con empresas locales, que demandan personal capacitado.

– Oportunidades educativas para jóvenes de comunidades rurales, quienes encuentran en el Conalep una opción accesible y de calidad.

El récord histórico de matrícula alcanzado por el Conalep Quintana Roo en 2025 marca un hito en la educación técnica del estado. Con más de 10 mil 400 estudiantes inscritos, la institución reafirma su papel como motor de formación profesional y desarrollo económico en la región, consolidando 46 años de trayectoria al servicio de la juventud quintanarroense.