Taxistas en Cancun reclaman al Imoveqroo aumento de tarifas

Tras siete años sin ajuste

Que trabajan con tarifas desfasadas frente al alza de insumos, señalan

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún confirmó que desde hace siete años las tarifas del servicio no han tenido ajuste, pese a los incrementos en gasolina, refacciones y mantenimiento de las unidades. Su líder, Rubén Carrillo Buenfil, señaló que el gremio ha solicitado formalmente al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) un aumento, pero hasta ahora la respuesta oficial sigue pendiente.

Carrillo Buenfil aseguró que los taxistas no están cobrando de más, sino que trabajan con tarifas desfasadas frente al alza de insumos. “Esperamos que antes de terminar el año tengamos ya una respuesta oficial”, declaró, subrayando que la solicitud se encuentra en análisis y aún no se define el porcentaje de incremento.

Las tarifas se mantienen sin cambios desde 2018, lo que representa un rezago de siete años.

El gremio argumenta que los costos operativos se han disparado, afectando directamente la rentabilidad del servicio.

Además del ajuste, los taxistas han planteado la necesidad de taxímetros digitales y renovación del parque vehicular, como parte de un plan de modernización.

El Instituto de Movilidad ha recibido los estudios técnicos que respaldan la solicitud de incremento, pero hasta ahora solo ha informado que la propuesta sigue en revisión. Autoridades han señalado que buscan un aumento “justo y equilibrado” que no afecte de manera desproporcionada a los usuarios.

El posible ajuste generará debate entre quienes consideran que las tarifas actuales son accesibles y quienes temen un encarecimiento del transporte urbano. Mientras que, el retraso en la actualización de tarifas ha favorecido la entrada de plataformas digitales de transporte, que ofrecen precios dinámicos y servicios alternativos.