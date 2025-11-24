Renovación de unidades de tranporte, sólo una promesa

Continúan operando unidades viejas e incómodas

Cancún.- En Cancún, la modernización del transporte público sigue siendo un compromiso que nunca llega. Mientras tanto, miles de usuarios viajan cada día en camiones viejos, incómodos y en condiciones que generan molestia y preocupación.

Las quejas más frecuentes señalan unidades sin amortiguadores, láminas oxidadas, interiores sucios y olores desagradables.

Para muchos pasajeros, usar el transporte público se ha vuelto un mal necesario como son las rutas de Autocar, Turicún, Maya Caribe, Transporte Bonfil (o Transporte de Bonfil),Cooperativas de taxis (servicio colectivo y rutas marcadas).

Ante este panorama, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) asegura que mantiene operativos de revisión para retirar unidades en mal estado. Sin embargo, gran parte de los vehículos deteriorados continúa circulando sin una fecha clara de sustitución.

Plazos ampliados a transportistas y sin sanciones

El Ayuntamiento de Benito Juárez afirma que ha reiterado a las empresas concesionarias la obligación de renovar sus flotas, aunque los plazos se han ampliado durante años sin sanciones que obliguen a cumplir los acuerdos.

Organizaciones ciudadanas que monitorean la movilidad señalan que las autoridades han sido permisivas con las concesionarias.

El Observatorio de Movilidad de Quintana Roo advierte que gran parte de las unidades supera su vida útil; asociaciones de usuarios como Movilidad para Todos Cancún reportan condiciones inseguras en varias rutas.

La Universidad del Caribe ha documentado en distintos estudios percepciones negativas sobre el servicio y el incumplimiento de los compromisos de modernización.

Los usuarios aseguran que mientras no haya medidas firmes ni plazos obligatorios, la renovación de camiones, combis, y taxis seguirá siendo una promesa pendiente, y continuarán enfrentando diariamente las fallas de un sistema que necesita cambios urgentes.