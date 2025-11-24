Continúa el gobierno de Naucalpan con la recuperación de más espacios públicos

Fortalece convivencia comunitaria y bienestar social

Naucalpan. Méx.- En el marco del programa Huellas de la Transformación de la recuperación de espacios públicos, para fortalecer la convivencia comunitaria y el bienestar social, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez entregó trabajos de rehabilitación integral en el Parque Independencia, de la colonia del mismo nombre y la cancha de La Torre en Las Huertas 1ra sección.

En el Andador Lirio de la colonia Las Huertas 1a Sección Servicios Públicos realizó trabajos de rehabilitación y mejora urbana. Como parte del programa sigue la recuperación de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía y se rescatan zonas de convivencia comunitaria como la Cancha de la Torre, para fomentar el sentido de pertenencia entre las y los vecinos.

Los trabajos realizados en esta localidad fueron la colocación de 39 toneladas de asfalto para bacheo, 60 luminarias nuevas y 20 reparaciones. Pinta de cancha, juegos, balizamiento de guarniciones y 20 topes. 12 levantamientos de copa, podas y clareo de árboles. Además de chaponeo, arañado, desorille y barrido manual. Recolección de más de 9 toneladas de residuos, reparación de una rejilla de acero, cinco reparaciones de concreto, y reparaciones de asfalto.

También, la Dirección de Bienestar e Inclusión Social realizó entregas de pintura e impermeabilizante para escuelas estatales y federales que van desde preescolar hasta bachillerato, las instituciones beneficiadas fueron: la Escuela Licenciado Adolfo López Mateos, Primaria Leyes de Reforma, Primaria General Manuel Ávila Camacho, Jardín de Niños Ricardo Castro, Secundaria Ing. Guillermo González Camarena y la Escuela Ignacio Ramírez.

El alcalde comentó que, antes de iniciar su administración, se comprometió a implementar el programa inédito «Huellas de la Transformación» en Naucalpan. Por lo que, pidió a las y los directores de la administración municipal que, al visitar una comunidad, deben «dejar huella», muestra de un gobierno cercano, humanista y sensible. La meta de este programa, es dejar al menos una huella en cada una de las colonias, fraccionamientos, pueblos y barrios, para mejorar la calidad de vida y cambiar el entorno.