Sindicato de Maestros concluye asesorías jurídicas para delegados

Jenaro Martínez encabeza última sesión

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige Jenaro Martínez Reyes, secretario general, concluyó el ciclo de asesorías jurídicas dirigido a delegadas, delegados y representantes de las mil 53 delegaciones sindicales, con la entrega de constancias que reconocen su participación y el compromiso asumido en la defensa de los derechos laborales del magisterio estatal.

Las cuatro sesiones, desarrolladas por la Dirección Jurídica del SMSEM de manera simultánea en las Casas Sindicales de las 14 regiones, ofrecieron a las y los representantes sindicales herramientas prácticas y actualizadas sobre protocolos de actuación, acompañamiento jurídico, pensiones, licencias y obligaciones administrativas, con el propósito de que cada escuela cuente con liderazgo preparado para orientar y defender a sus docentes.

Al encabezar la última sesión, Jenaro Martínez subrayó que este esfuerzo consolida una de las prioridades fundamentales de su administración: profesionalizar a quienes representan al SMSEM en cada centro de trabajo.

“Un sindicato fuerte se construye desde la base. Hoy, nuestras delegaciones regresan con más preparación, más certeza y más herramientas para acompañar a sus compañeros cuando enfrentan dudas, trámites o conflictos laborales”, afirmó.

Martínez Reyes y los integrantes de su dirigencia en cada región sindical reconocieron el compromiso de los representantes al dedicar sus fines de semana a fortalecer sus conocimientos gremiales y advirtió que este ciclo de formación será permanente, ampliado y actualizado conforme evolucionen los retos del magisterio.