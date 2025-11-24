Entrega el SUTEyM Naucalpan becas a los hijos de trabajadores

Compromiso de mantener la unidad

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “Gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes, gozamos de las mejores prestaciones y eso nos enorgullece. Por ese motivo con la entrega de becas que hoy están recibiendo, los exhorto a seguir educando de la mejor manera a sus hijos, para poder enfrentar sus retos futuros”.

Así lo expresó el doctor en Derecho, Tomás Palomares Parra, secretario general del SUTEyM sección Naucalpan, al hacer entrega de becas para primaria, secundaria y universidad, al tiempo de reconocer la constancia y dedicación de los hijos de los trabajadores de esta organización sindical.

Destacó que “la educación es un gran instrumento en la vida que transforma y ayuda a alcanzar metas, logros y sueños, ampliando cualquier panorama que se presente en su camino”, dijo.

Los servidores públicos municipales acompañados de sus hijos, agradecieron al secretario general en el estado de México, Herminio Cahue Calderón, a Tomás Palomares, a David Parra y a los miembros del comité seccional del SUTEyM local, esa prestación, toda vez que dicha prestación ayudará a la educación de sus hijos.

La entrega de becas se desarrolló en la explanada del Palacio Municipal y ahí el líder sindical reiteró su compromiso de mantener la unidad de la clase trabajadora para el fortalecimiento de ese importante gremio sindical.

Finalmente, el líder moral David Parra invitó a cuidar el núcleo familiar y “buscar con la educación tener hijos más felices para generar un México mejor”.