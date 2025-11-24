Necesario impulsar la lectura para el desarrollo del país: Xóchitl Parra

Naucalpan, Méx.- Es absolutamente necesario impulsar la cultura a través de las ferias del libro, ya que estas funcionan como espacios cruciales para la promoción de la lectura y el desarrollo comunitario que fortalecen la educación no solo del Estado de México, sino del país. Expresó lo anterior la profesionista Xóchitl Parra, al realizar la Feria del Libro y el Café , desarrollada en el Parque Naucalli, lugar a donde se dieron cita decenas de familias en donde disfrutaron de música en vivo. “Las ferias del libro son importantes herramientas de comunicación que se constituyen en espacios de promoción de la lectura, de valorización de la literatura y del conocimiento, de acceso a libros y, por ende, la formación de lectores”, dijo Xóchitl Parra. Para realizar este importante evento se contó con el apoyo del gobierno municipal que encabeza el alcalde Isaac Montoya.