Para perseguir a asaltantes de caminos no se necesitan mesas de negociación

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

¿En qué apartado colocará el gobierno de la llamada Cuarta Transformación a los transportistas y campesinos que bloquearon ayer carreteras por toda la República?

¿Serán catalogados como traidores a la patria? ¿Serán ubicados como enemigos de la 4T? O, simplemente ¿dejarán de formar parte del pueblo bueno y sabio?

Esto porque, efectivamente, los hombres del campo y los transportistas trastocaron la vida nacional, al colocar bloqueos en gran parte de las carreteras y estrangular la circulación al permitir en algunas partes la circulación por sólo uno de los carriles.

Las demandas de unos y otros son muy simples y se pueden reducir en dos puntos: uno, mayor seguridad y, dos, mejores condiciones para poder desempeñar sus labores.

Sin embargo, esas sencillas demandas al parecer no son bien comprendidas aceptadas por el gobierno sustentado por Morena y sus rémoras del PVEM y del PT:

Por lo pronto, ayer, en su mañanera, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno ha atendido a transportistas y agricultores.

Recordó que han sostenido varias mesas de trabajo para atender sus demandas.

“Se les ha atendido”.

A pregunta expresa, la mandataria federal destacó que hay diálogo entre ambas partes e indicó que ayer mismo por la mañana la secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, ofrecería una conferencia de prensa sobre el tema.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no hay diálogo, hay diálogo”, dijo.

A su vez, la secretaria de Gobernación manifestó que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hizo un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el diálogo y subrayó que el intercambio institucional y abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas. Informó que no existen razones para organizar y continuar con los megabloqueos, ya que el Gobierno Federal ha mantenido un diálogo abierto con las organizaciones de transportistas y agricultores.

La funcionaria subrayó que ante las mesas de trabajo a las que ha convocado el gobierno federal no se entienden las motivaciones de los inconformes, salvo que sean de tipo político “para afectar al movimiento”.

Acompañada por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, los subsecretarios de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y de infraestructura hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, la titular de Gobernación empezó a dar señales de que los transportistas y campesinos inconformes son considerados opositores al régimen, pues Rodríguez Velázquez denunció que los dirigentes del movimiento son integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”, dijo esta mañana la funcionaria federal.

Además, exhortó a los manifestantes a suspender acciones que afectan a la ciudadanía, al reiterar que el gobierno de México mantiene “disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y del bien común”.

En tanto, el subsecretario de Gobierno, César Yáñez, intentó restar importancia al movimiento de inconformidad, al indicar que las únicas las organizaciones que mantienen bloqueos a principales carreteras del país son el Frente Nacional de Defensa del Campo, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

En tanto, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que hay líderes que están en esta movilización que firmaron el acuerdo del 29 de octubre y que ahora sorprendentemente vuelven a aparecer en los bloqueos. Aseguró que, en las últimas tres semanas, se han realizado más de 200 reuniones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con productores agrícolas para la atención de los transportistas.

Contra la aparente buena disposición de las autoridades, la ANTAC aseguró que no fueron convocados a las mesas de diálogo que anunció la Secretaria de Gobernación (Segob) a las 13 horas de este lunes.

A través de un comunicado en respuesta a la titular de la Segob, la ANTAC precisó que protestan pacíficamente no por intereses políticos ni por molestar a la gente.

“Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, manifestaron.

“Disculpen si esto les ofende, pero todos los días decenas de hombres y mujeres que salimos a trabajar con la única intención de llevar la comida a la mesa, somos víctimas de un delito”, asentaron.

Los transportistas reprocharon que no solo los afecta a ellos, sino a cualquiera que toma un camino que hoy es controlado por el crimen. “No es político, les prometemos que si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”, recalcó la ANTAC.

En esa controversia, la secretaria de Gobernación restó impacto a la movilización de ayer.

Manifestó que habían recibido reportes de afectaciones a la movilización en sólo cuatro estados de la República: “en Chihuahua, en dos puntos; en San Luis Potosí en un punto; en el Estado de México en seis puntos y en Zacatecas hay un corte intermitente.

“En total, contabilizamos no más de mil productores agrícolas en todo el territorio nacional”, agregó la funcionaria al sostener que las protestas provenían principalmente de transportistas, en particular en el Estado de México.

Contra el optimista balance gubernamental, los medios de comunicación, a riesgo de volver a ser calificados de “carroñeros” desde Palacio Nacional, dieron a conocer bloqueos y protestas en otros puntos de la República.

Por ejemplo, en algunos tramos de la autopista Puebla-Veracruz, los transportistas pusieron en práctica, con sus unidades pesadas, una “marcha lenta”como parte de las protestas nacionales. Esta acción se tradujo en largas filas de automovilistas, en particular, en los tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.

En Guanajuato, hombres del campo realizan bloqueos totales en las carreteras federales 57, 90 y 45 en las regiones centro, sur y noreste del estado.

En la región fronteriza, productores de San Luis Río Colorado se unieron al bloqueo de la carretera San Luis-Mexicali a la altura del Ejido Hermosillo, del lado de Baja California. En el vecino Sonora, fueron bloqueadas las garitas Mariposa, en Nogales, y de Sonoyta, como parte del paro nacional.

Si se busca, se encuentran más reportes similares, así que la protesta no se redujo a cuatro estados.

Pero, a final de cuentas, se llega a la conclusión de que no se necesitan mesas de negociación ni acuerdos especiales, salvo el caso de la inconformidad con la iniciativa que se tramita en el Congreso de la Unión en materia de ley de aguas.

En este caso, los productores agropecuarios están en desacuerdo porque significa la centralización en el aprovechamiento del agua en el organismo oficial denominado Conagua y la vulneración de derechos adquiridos por los productores.

En tal caso se requiere, efectivamente, de negociaciones y acuerdos, sin esperar a que la aplanadora oficialista de Morena y sus satélites impongan lo que les ordenan del ejecutivo.

Fuera de ese caso, ninguna de las demandas de los transportistas tienen que pasar por mesas de negociación.

Esas exigencias se reducen básicamente en: inseguridad en carretera; robos y asaltos en carreteras; extorsión y falta de reglas claras para el transporte.

En ninguno de esos rubros cabe la negociación.

Es obligación del Estado dar seguridad en las carreteras o ¿volvemos al siglo XIX, cuando Manuel Payno escribió “Los Bandidos de Río Frío?”.