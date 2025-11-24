Coca-Cola Flow Fest 2025: El reggaetón reina en la Ciudad de México

Dos jornadas de puro perreo con leyendas del urbano

Más de 163 mil asistentes se congregaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Coca-Cola Flow Fest 2025 cerró con un rotundo éxito este fin de semana en la Ciudad de México, reuniendo a 163, mil aficionados que presenciaron dos jornadas de puro perreo con leyendas del reggaetón, nuevas promesas del género urbano, y sorpresas que marcaron hitos históricos, como la participación de artistas de géneros distintos al reggaetón en un cartel cuidadosamente pensado para maximizar el entretenimiento.​

El sábado 22 de noviembre, más de 79,000 asistentes se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el primer día del festival. Con el calor del mediodía y las luces de la madrugada, el escenario Coca-Cola se tiñó de un reggaetón clásico cuando Don Omar pisó el proscenio para una de sus actuaciones más emotivas.​

Don Omar y la despedida histórica

A los 47 años y después de más de 25 años de carrera musical, el icónico artista puertorriqueño sorprendió meses atrás al revelar que venció el cáncer de riñón. Su presentación en el Flow Fest tuvo matices de despedida, aunque sin solemnidad. «Agradezco todo lo que hicieron por mí en este año, México, los llevo en mi corazón», expresó al comenzar su concierto.​

Don Omar no defraudó. Con temas como Pobre Diabla, Mayor Que Yo, Ojitos Chiquititos, Ella y Yo, Conteo y Bandolero, el público entonó cada verso, bailando en comunión con la leyenda del reggaetón. «Este es mi último show del año y quiero agradecerles lo que México ha hecho por mí», expresó Don Omar hacia el final de su presentación, dejando a miles pidiendo más.​

En la recta final, Don Omar despidió su show con un mensaje de gratitud: «Que sea un 2026 lleno de bendiciones, un beso, un abrazo, se despide éste su hermano mexicano».​

Carlos Vives: vallenato

y cumbia en el Flow Fest

Aunque fue en el escenario Coca-Cola Sessions (un espacio aledaño al principal), la presencia del legendario colombiano Carlos Vives fue de las más sorprendentes de la jornada. Convocando a una multitud que dejó otras presentaciones para escucharle, Vives interpretó sus éxitos Pa’ Mayté, La bicicleta y Robarte un beso.​

En un acto que fue mucho más que música, Vives interpretó a capela algunos versos de la canción ranchera mexicana Morir iguales. «¡Viva José Alfredo Jiménez!», exclamó en honor al compositor mexicano, fallecido precisamente el 23 de noviembre de 1973.​

Vives usó su plataforma para un mensaje de inclusión y amor: «Somos España, somos Europa, somos África. Olvídate de los discursos, amemos todo lo que somos, todo está en nuestra sangre… nuestro mestizaje nos hace grandes, somos el antirracismo natural», declaró antes de interpretar Fruta Fresca.​

Wisin enciende la Curva

4: reggaetón sin Yandel

Wisin llegó en solitario al Flow Fest 2025, sin su compañero histórico Yandel, pero eso no disminuyó su impacto. «¡México, México!», gritó apenas pisó el escenario, haciendo que parte del público abandonara otros escenarios para verlo.​

Con éxitos clásicos como Rakata], Pam Pam y Pegao, el puertorriqueño mantuvo a la Curva 4 en ebullición. Sorpresivamente, presentó a El Bogueto con la promesa de una sorpresa: «Yo les tengo una sorpresa… si hacen una bulla de diez segundos presento a mi amigo que viene a cantar conmigo».​

El rapero mexicano subió al escenario y junto a Wisin cantaron Cómo antes. Luego vino otro golpe de sorpresa: Carlos Vives fue invitado para interpretar Nota de amor, la clásica colaboración que lanzaron con Daddy Yankee. El concierto de Wisin incluyó éxitos como Sexy movimiento, Escápate conmigo y Fiel.​

Segundo día: J Balvin

cierra con broche de oro

El domingo 23 de noviembre, 84,000 asistentes llenaron nuevamente el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con temperaturas más moderadas y la energía renovada, el segundo día del Flow Fest fue un espectáculo de dos cierres monumentales que dejaron al público pidiendo más.​

J Balvin llegó con el impulso de su proyecto «Rayo», su auto personal que robó todas las miradas en el escenario principal. El ícono colombiano deleitó a los 84,000 presentes interpretando sus grandes éxitos como Si y Azul además de temas de su álbum «Rayo».​

Durante su presentación, Balvin tuvo la oportunidad de contar con invitados especiales. Farruko se unió para interpretar 6 y Bon, mientras que un momento especial incluyó una sección con reggaetoneros mexicanos en G Low Kitty (Remix), donde participaron El Malilla y el propio El Bogueto. Balvin concluyó con una vibrante sección de sus propias canciones: Mi, ITM, Qué calor y Da Get.​

En un anuncio importante, J Balvin aprovechó su presentación para anunciar una gira propia en México para 2026, con fechas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.​

Bellakath: lágrimas de

felicidad en el Flow Fest

Bellakath, la reguetonera mexicana, fue una de las presentaciones más emotivas del domingo. La artista de Monterrey no pudo contener las lágrimas al ver cómo llenaba por completo el escenario principal durante su actuación.​

La convocatoria fue tal que Bellakath se vio abrumada por la emoción. «Gracias a los fans por gritar ‘otra’ y estar gritando ‘Bellakath'», expresó entre lágrimas, luego de una presentación cargada de energía y autenticidad. Su set fue uno de los más celebrados del domingo, demostrando el poder del reggaetón femenino mexicano en el festival.​

Los hermanos Mauricio y Ricardo Montaner, conocidos como Mau y Ricky, llegaron al Flow Fest 2025 con toda la energía que los caracteriza. Su presentación fue un despliegue de movimiento, carisma y conexión con el público, haciendo que el escenario principal vibrara con su propuesta de reggaetón tropical. La dupla hermana compartió algunos de sus éxitos más celebrados, consolidando su posición como artistas versátiles del género urbano.​

Natanael Cano:

fuego en el escenario

En uno de los momentos más esperados y controversiales del festival, Natanael Cano, el pionero de los corridos tumbados, se presentó con un show cargado de pirotecnia, visuales inspirados en el antiguo Egipto, y cactus de neón en el escenario. Su participación marcó un hito al llevar la música regional mexicana a un festival asociado con el reggaetón.​

Durante su presentación, Natanael Cano interpretó algunos de sus éxitos como Mi bello ángel, Ya te olvidé y O me voy o te vas]. Sin embargo, el momento más esperado fue cuando, ante las insistentes peticiones del público que coreaba «cuerno, cuerno», el artista finalmente interpretó Cuerno Azulado, el corrido que le ha costado cuantiosas multas en ocasiones anteriores por su contenido.​

Acompañado por Gabito Ballesteros, Natanael Cano interpretó varios de sus temas juntos incluyendo Low Low, AMG y Presidente. El show culminó con pirotecnia espectacular para interpretar CH y la Pizza] y la BZRP sesión.​ «Porque aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos mi compa», gritó Natanael Cano tras interpretar el tema prohibido, ante el aplauso ferviente de sus seguidores.​

El Coca-Cola Flow Fest 2025 se consolidó como un fenómeno global, atrayendo a asistentes de más de 16 países. Aproximadamente el 15% de los asistentes viajó desde fuera de la Ciudad de México, con más de 850,000 búsquedas de boletos en línea.​

Con un total de 163,000 asistentes en sus dos jornadas (79,000 el sábado y 84,000 el domingo), según datos de la promotora Ocesa, el Flow Fest 2025 reafirmó su posición como el mayor festival de reggaetón y música urbana en México.​

