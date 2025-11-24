Habrá 50% de descuento en pago al momento de infracciones de tránsito

Entra en vigor nuevo reglamento

En el caso de vehículos con placas de otras entidades que no paguen de inmediato, se les retendrá la tarjeta y láminas de circulación, así como licencia de conducir

Toluca, Estado de México.– Con la puesta en operación este 25 de noviembre de la reforma al Reglamento de Tránsito en la entidad, el Gobierno del Estado de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Finanzas dispondrá de diferentes formas de pago de infracciones, así como el 50 por ciento de descuento para quienes liquiden al momento o dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en la que se emita o notifique la multa.

En vías primarias cuando las agentes de tránsito expidan la falta, entregarán al ciudadano el original de la misma para proceder al pago, el cual podrá cubrirse de tres formas: una de ellas de manera inmediata, mediante la terminal electrónica que las agentes portan, llamada “Handheld”, la cual acepta pago con tarjeta, ya sea de crédito o débito.

La segunda es en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, publicados en su página, como tiendas de conveniencia e instituciones bancarias. Finalmente, por medio del sitio web https://sseguridad.edomex.gob.mx, en el apartado Infracción Transparente, sección en la que se encontrará un enlace que redireccionará a un portal de la Secretaría de Finanzas.

Respecto a las infracciones que derivan de equipos o sistemas tecnológicos por invasión del carril confinado y exceso de velocidad en el carril contiguo del Mexibús, se contará con un descuento del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido notificada en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular correspondiente.

Otra cuestión a considerar es que, cuando un vehículo tenga placas que no sean del Estado de México y no se pueda pagar la sanción al momento, las agentes de tránsito están facultadas para retener la tarjeta de circulación, licencia del conductor o la placa, como una medida que garantice el pago.

Finalmente, dichos documentos podrán ser recuperados en los Servicios Administrativos más cercanos a donde se haga la retención.

Con estas acciones el gobierno del Estado de México tiene como objetivo prevenir accidentes, así como salvar vidas y garantizar una movilidad segura y ordenada.