El Edomex es pionero en prevención de la violencia digital

Con la campaña “En Redes, No te Enredes”

Chimalhuacán, Estado de México.- El gobierno del Estado de México promueve el uso responsable de Internet, visibiliza la violencia digital y fomenta la denuncia para involucrar a toda la comunidad a través de la campaña “En Redes, No te Enredes” con la conferencia magistral de la activista Olimpia Coral Melo, quien ha visitado escuelas de ocho municipios, destacando la importancia de que la entidad sea pionero en la prevención de este tipo de violencia.

“Esta es la primera vez en la historia del Estado de México, desde que se aprobó una ley para reconocer la violencia digital que se hace una campaña para la prevención de este tipo de violencia, insistimos un montón, muchas veces, en muchos gobiernos”, enfatizó Olimpia Coral.

Ante estudiantes de Chimalhuacán, la activista mexicana, reconocida por su lucha en contra de la violencia digital y promotora de la conocida Ley Olimpia abordó temas como ciberacoso y grooming.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que, en el Estado de México, más del 52 por ciento de las mujeres mayores de 12 años han sufrido ciberacoso, y en dos de cada 10 casos, el agresor es una persona conocida. Además, el 30.5 por ciento de las adolescentes han recibido mensajes ofensivos o han sido víctimas de grabaciones para burlas en redes sociales.

Rodríguez Hernández afirmó que las redes pueden ser un espacio para aprender, compartir y soñar, pero también se han vuelto un terreno donde circulan violencias graves como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, trata de personas y hasta el feminicidio digital.

Señaló que se tiene una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, para impulsar estrategias de capacitación a docentes, orientadores y familias para detectar señales de alerta y brindar acompañamiento con empatía desde los centros educativos.

Durante las siguientes semanas Olimpia Coral visitará los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, como parte de los 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyo lema este año es “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”.