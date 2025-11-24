«Malinche el Musical», un viaje a nuestras raíces

Un viaje que nos invita a valorar la cultura de México

Una experiencia audaz y vibrante que trasciende fronteras

Por: Asael Grande

«Malinche» es mucho más que un musical: el escenario del Frontón México (Av. de la República 17, Tabacalera) ha abierto el telón para un viaje que nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces, celebrar la diversidad y construir puentes entre culturas. Este musical rompe barreras al fusionar dos géneros musicales: el flamenco y el baile urbano/hip-hop; el resultado es una experiencia audaz y vibrante que trasciende fronteras, en la que podemos disfrutar de los mejores bailarines de flamenco del planeta.​

La historia central de «Malinche» nos transporta a uno de los episodios más importantes de la historia: el nacimiento del mestizaje. El musical narra la vida de Malinche, una mujer extraordinaria que navegó entre dos mundos y actuó como mediadora entre dos culturas al borde del conflicto. En este contexto, florece un amor que simboliza la unión entre México y España, dos pueblos hermanos, una celebración de nuestro país, del mestizaje y de nuestra cultura.​

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, Hazael Montecristo, Alexis Olvera y Celia Cubillana, elenco de esta espectacular puesta en escena que fusiona las mejores melodías de Nacho Cano, creando una experiencia musical única donde se entrelazan el flamenco, el pop y el rock, comentaron:

«Hago un personaje que se llama Orteguilla, es como un niño de entre doce y catorce años —nos dice Celia Cubillana—, y se sabe que él fue amigo de Moctezuma en la vida real; la historia gira en torno a esa relación tan bonita e inocente. Actoralmente ha sido un proceso largo, es un trabajo que no se deja de ejecutar, y estoy muy agradecida porque me han dado una libertad para poder adoptar a mi personaje, poder cambiar gestos, acciones, palabras, y eso ayuda mucho a que el personaje sea una parte de ti y sea creíble. Realmente yo no conocía la historia de Malinche, y este musical ha sido la primera forma de contacto que he tenido con esta historia e incluso con la tradición y cultura de este país. Es una obra con mucha utilería, mucho movimiento de escenografía, cambios de vestuario, maquillaje, los músicos; si quieres ver una obra musical bastante completa, si te gusta la música, los bailes, las coreografías, tienen que ver esta obra musical, porque es distinta, tiene una mezcla de españoles y mexicanos en la obra, y eso la hace muy especial».

«Yo hago varios personajes, según las necesidades de la obra —comenta Alexis Olvera—, hago a Pánfilo de Narváez, a Pedro de Alvarado, a Gerónimo de Aguilar y el cover de Cortés. Yo llevo ya bastante tiempo en el musical, desde Madrid; personalmente, me he estado preparando investigando mucho, buscando referencias de los personajes de la obra, cómo se mueven, cómo caminan. El reto es diferenciar cada uno de los personajes. El público mexicano nos da una gran energía, es una retroalimentación de energía. Somos más de cincuenta personas en el escenario, es un espectáculo musical que va más allá de otras cosas que hemos visto, de cualquier otra producción. Nacho Cano dice que tienes que verla unas cinco veces para poder verla una vez, por completo».

«Yo entré a ‘La Malinche’ hace dos meses; empecé haciendo a Jerónimo de Mendieta, ahora estoy haciendo el papel de Cortés —comparte Hazael Montecristo—. Hice el casting y tuve oportunidad de entrar a la compañía; la preparación nos ha exigido aprender y estudiar el doble para poder estar al nivel de los compañeros, es un reto muy grande. Yo soy un apasionado de la historia, me encanta mucho desde niño, he leído mucho sobre la historia de México. ‘La Malinche’ es una adaptación, una interpretación de Nacho Cano con un mensaje de amor y de paz, para que españoles y mexicanos nos sintamos orgullosos de esta unión. Al final, la cultura hispana es lo que nos hace ser en lo cultural. En México debemos estar agradecidos de tener un espectáculo como este, nunca se había contado así nuestra historia; es una oportunidad para que el público mexicano conecte con su raíz de manera artística con un mensaje de unión y de amor».

La obra: sinopsis e historia

«Malinche» cuenta la historia de amor entre Malintzin (Malinche) y Hernán Cortés, y la inesperada amistad entre Moctezuma y el conquistador español. La obra presenta a Malinche como una mujer que, desde su infancia como esclava vendida por su propia familia, se convierte en una figura clave para el mestizaje. Su dominio de lenguas nahuas y mayas la convirtió en intérprete fundamental entre ambos mundos.​

El musical está estructurado en dos actos: el primero narra las historias paralelas de Malinche y Cortés, desde la desafortunada infancia de ella hasta el afán aventurero del conquistador que parte de España hacia el Nuevo Mundo. El segundo acto cobra mayor intensidad dramática, mostrando el encuentro entre ambos personajes, la relación con Moctezuma y los eventos históricos que incluyeron la matanza del Templo Mayor y la Noche Triste.​

Impacto con el público mexicano

El musical llegó a México tras un rotundo éxito en Madrid, donde completó tres temporadas con más de 800 funciones y 600,000 entradas vendidas desde su estreno en septiembre de 2022. En España, la producción recibió el premio a Mejor Musical en los Premios del Teatro Musical 2023.​

Por un lado, los espectadores alaban la impresionante producción escénica, la música en vivo, las coreografías de flamenco y hip-hop, y el despliegue técnico con más de 60 artistas en escena. Las reseñas destacan que es «un espectáculo digno de Broadway» y una «experiencia muy padre». Para muchos, representa una oportunidad única de conectar con la historia de México desde una perspectiva artística.​

Datos curiosos

Elenco binacional: El reparto mezcla talento mexicano y español. Diecisiete jóvenes mexicanos fueron seleccionados mediante casting y entrenados intensivamente durante nueve meses en España, dominando disciplinas como flamenco, hip-hop, canto, baile urbano, actuación e inglés. Este programa de becas continúa el legado que Nacho Cano inició con «Hoy no me puedo levantar», de donde surgieron figuras como Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Alan Estrada y Melissa Barrera.​​

Producción cinematográfica: Toda la banda sonora fue grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres en los legendarios estudios Abbey Road, el mismo lugar donde grabaron The Beatles.​

Experiencia multisensorial: «Malinche» es pionera en incorporar el olfato como parte de la experiencia teatral. Desde que los espectadores ingresan al recinto, son recibidos por un aroma exclusivo desarrollado por Aromaria basado en «huele de noche». Durante la función, edecanes se deslizan por los pasillos con cocos llenos de hielo seco que liberan fragancias delicadas. Si aparecen los caballos, huele a cuero; cuando se presenta el banquete de Moctezuma, huele a tortillas.​​

Escenografía monumental: Para la producción en el Frontón México se acondicionaron dos albercas escénicas que se abren y cierran sobre el escenario, con cascadas incluidas. El ancho del proscenio se amplió a 48 metros y se incrementó sustancialmente el número de butacas. La escenografía incluye una gigantesca máscara azteca enclavada en una pirámide, una selva llena de símbolos y luces de neón, y un antiquísimo galeón español.​

Vestuario espectacular: El diseñador José Ventura creó más de 400 piezas de vestuario basadas en la historia pero incorporando elementos de fantasía. Aunque la obra se basa en hechos históricos, el vestuario refleja la propia visión artística de Nacho Cano.​

ÇHorario de «Malinche»: miércoles y jueves 20:30 horas, viernes 17:00 y 21:00 horas, sábado 16:30 y 20:30 y domingo 17:00 horas. A partir del 27 de julio: Domingos 13:00 y 17:00 horas. Duración aproximada: 2 horas y 55 minutos (2 actos de 1 hora y 15 minutos cada uno, con un descanso de 20 minutos). Frontón México (Av. de la República 17, Tabacalera). Dramaturgia y dirección: Nacho Cano