Gobierno federal entregará 6,401 viviendas del Bienestar en lo que resta de este año

En proceso de construcción, 345 mil 817 viviendas

En seis años, 5 millones de familias se verán beneficiadas con la reestructuración de créditos que eran impagables: Sheinbaum Pardo

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que como parte del programa Vivienda para el Bienestar entre noviembre y diciembre de este año se entregarán 6 mil 401 viviendas terminadas: 4 mil 871 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y mil 530 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en el primer año se entregarán más de 6 mil viviendas nuevas como parte de Vivienda para el Bienestar con el que se construirán viviendas a través de la Conavi, Fovissste e Infonavit, que además contempla beneficios para 5 millones de familias que verán reestructurados los créditos impagables que se les impusieron en la época neoliberal.

“Durante seis años van a ser: 5 millones de crédito reestructurados, para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además un millón 300 mil viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados, lugares dignos, con acceso a todos los que tienen entre uno y dos salarios mínimos de ingreso y luego 430 mil mejoramientos de vivienda. Y luego aparte para todos los que no tienen Infonavit y que tienen Fovissste también va a haber construcción de viviendas y además para todos los que no tienen ni Fovissste ni Infonavit. Y ahora ya estamos entregando vivienda en el primer año de Gobierno”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Hay 345 mil 817 viviendas en proceso

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que al momento se tienen 345 mil 817 viviendas en proceso, lo que representa un avance del 90 por ciento de la meta de este año de 386 mil: 256 mil 666 del Infonavit y 86 mil 152 de la Conavi. Agregó que, también, ya se han regularizado 222 mil 197 escrituras, respecto a la meta sexenal de un millón.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que será a partir de la segunda quincena de diciembre cuando arranque la entrega de mil 530 viviendas en Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Sobre las 86 mil 152 viviendas que serán construidas por parte de esta Comisión, desglosó que 52 mil 366 ya están en proceso de obra en 131 predios, 29 mil 810 están en trabajos preliminares en 62 predios y 3 mil 975 en proceso de iniciar en 13 predios. Para estás viviendas se realizaron diferentes etapas de registro en las que participaron más de 216 mil familias que quieren adquirir una de las viviendas, que serán asignadas a través de Asambleas y Sorteos que se realizarán del 1 al 18 de diciembre con la participación de la Sedatu, las Secretarías de Bienestar, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de un interventor de la Secretaría de Gobernación.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que las 4 mil 871 viviendas que serán construidas este año se encuentran en 58 desarrollos ubicados en 39 municipios de Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Colima y Chihuahua.

Sobre la construcción de vivienda, destacó que al cierre de este año se tendrán proyectos contratados para 300 mil 32 viviendas, el siguiente año serán 400 mil. Por su parte, informó que, como parte del programa de ajustes a créditos impagables otorgados durante el periodo neoliberal, 2 millones y medio de créditos ya fueron reestructurados, mientras que 2 millones 356 mil serán solucionados para diciembre de este año.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, informó que, como parte del Programa de Justicia Social, se han otorgado liquidaciones, reestructuras, condonación de intereses, quitas y ajustes en los pagos de créditos de 242 mil 812 personas de una meta de 400 mil beneficiarios. Además, se entregaron constancias de finiquito en 24 entidades y 55 mil 320 cartas a personas jubiladas con las buenas noticias sobre sus créditos, de las cuales 133 mil serán enviadas este mes.

Como parte de las acciones del Fovissste para Vivienda para el Bienestar, en el que construirá 100 mil viviendas, agregó que ya se tienen 30.4 hectáreas para producir vivienda y se tienen listos los terrenos para el inicio de obras en Puebla y Chiapas.

Envío de iniciativa de jornada de 40 horas hasta lograr mayores consensos

En otro tema, Sheinbaum Pardo sostuvo que aún no ha enviado al Congreso la iniciativa de reforma para la instrumentación de la jornada de 40 horas porque se está buscando el mayor consenso posible entre representantes del sector empresarial y los dirigentes sindicales.

Dijo que de igual forma se está trabajando ya el aumento al salario mínimo para 2026 buscando de la misma manera que se alcance por el consenso. Señaló que en muchos ámbitos se está buscando que las decisiones se acuerden en consenso con los actores involucrados como es el caso del precio máximo de la gasolina magna o el acuerdo con las cadenas de tiendas de autoservicio para el precio de la canasta básica.

CSP confirma mitin para celebrar 7 años de la 4T

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la concentración de su movimiento que ella encabezará el próximo 6 de diciembre en el Zócalo para celebrar siete años de la llegada de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador. Consideró que hay muchas cosas por celebrar a pesar de que, dijo, los detractores no quieran que se celebre porque el país ha cambiado mucho desde entonces.

Estimó que las descalificaciones opositoras obedecen a su desesperación, pero destacó que hay cambios sustanciales en la política social, con los programas sociales, la política de vivienda que ha ampliado las proyecciones de construcción de vivienda y se están revisando créditos impagables otorgados en el periodo neoliberal.

A pesar de ello, dijo, hay muchas resistencias opositoras a la transformación porque quieren regresar al pasado con sus privilegios, pero hay que mantener el rumbo.

Más adelante reivindicó además la reforma al Poder Judicial para que sea el pueblo el que elija a jueces, magistrados y ministros, “¿que más democrático que eso?”. Cuestionó nuevamente las posturas conservadoras que con sus resistencias quieren volver al pasado.

Señaló que su movimiento reivindica la democracia, la justicia, la soberanía, que son banderas que no son de la derecha. Por ello, a nosotros nos corresponde continuar con la transformación y no echarnos para atrás.