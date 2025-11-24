Osmi transforma el enojo cotidiano en fuego sonoro con su nuevo sencillo “Lero”

Con una producción junto a Sergio Rangel

Una mezcla de new metal, punk rock y rock alternativo

Por Arturo Arellano

La cotidianidad, el estrés diario, el tráfico y la inseguridad se han convertido en parte del paisaje emocional de muchos. De ahí nace “Lero”, el nuevo sencillo de OSMI, una catarsis sonora que canaliza el enojo y la frustración acumulada en una explosiva mezcla de new metal, punk rock y rock alternativo, producida junto a Sergio Rangel.

Inspirado por referentes como Korn, Limp Bizkit y Queens of the Stone Age, OSMI da vida a una canción que captura ese momento en el que todo irrita, cuando incluso una sonrisa ajena resulta insoportable y solo queda el deseo de aislarse. Con riffs agresivos, percusiones densas y una voz cargada de furia contenida, “Lero” invita a liberar lo que normalmente se reprime.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Osmi compartió “‘Lero’ está influenciada por el new metal, sobre todo por bandas como Limp Bizkit, Korn, Linkin Park y Deftones. Desde la adolescencia siempre me ha gustado ese género, y la canción es una explosión de emociones negativas, un cúmulo de enojo que primero se vuelve implosión y, después, estalla. El nombre es una forma indirecta de expresar esas emociones, como una catarsis para liberar lo que incomoda sin nombrarlo directamente.”

Sobre el origen del tema, explicó “El detonante fue la vida cotidiana: el tráfico, la inseguridad, la contaminación, las noticias… toda esa negatividad que hay en el mundo y esas ganas de reclamarle al mal manejo de la sociedad. La música siempre ha sido mi manera de canalizar esas emociones, cada canción refleja alguna etapa de mi vida o una situación personal.”

Osmi considera que la música debe conectar a las personas, aunque hoy las redes sociales también dificultan el diálogo profundo “Hoy la información se consume de manera efímera, y las redes nos están desconectando. Pero a la vez, permiten que tu música llegue a personas con las que, de otra forma, nunca habrías coincidido.”

Respondiendo sobre la función del arte, afirmó “Para mí la función de la música está en ser esa voz incómoda, sacar lo que no nos tiene contentos y que quienes también buscan esa catarsis puedan conectar a través de lo humano.”

El videoclip de “Lero” se destaca por su agresividad visual, algo que el propio Osmi reconoce conecta sobre todo con las audiencias más jóvenes, quienes buscan autenticidad y desahogo en la música actual.

En cuanto a su futuro musical, Osmi adelantó que en 2026 estrenará un nuevo EP en una línea más alternativa y relajada, pero sin abandonar el rock y la experimentación de “Lero”:

“Viene un disco que sí va a gustar mucho; sigue la misma línea de rock alternativo, aunque algo más relajado, rozando el happy punk.”

Sobre su presencia en vivo y sus convicciones, remató “Me describo en el escenario como alguien enérgico, eufórico, que busca conectar en cada presentación. Pueden encontrar mi música en todas las plataformas de streaming y seguirme en redes como @SoyOsmiOficial. Nunca compondría música sólo con inteligencia artificial; para mí el arte debe ser tan humano como la emoción.”

Osmi cierra 2025 planificando nuevas presentaciones y la salida de su próximo material, invitando a su público a mantenerse atentos en sus redes sociales para vivir, en directo, la catarsis musical que propone con cada show.​