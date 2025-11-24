Protestas de transportistas y agricultores provocaron caos vial en varios estados

Movilización por bajos precios del maíz e inseguridad

No hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente, dice Segob

Tal y como lo anunciaron, desde las seis de la mañana de este lunes, productores del campo y transportistas iniciaron bloqueos carreteros, como parte de una movilización nacional en contra de los precios del maíz y por la inseguridad que sufren los transportistas en las vías de comunicación.

Las movilizaciones que generaron un mega caso vial fueron convocadas por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

De acuerdo con los organizadores, los bloqueos iniciaron a en al menos 20 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, entre otros.

La autopista México-Querétaro, uno de los corredores más transitados del país, registró afectaciones en las casetas de Palmillas y Tepotzotlán, donde hay presencia de manifestantes y pasos intermitentes, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe). La situación provoó embotellamientos en dirección a la capital y al Bajío.

Los cierres se extendieron a las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, México-Toluca y la Peñón-Texcoco, con presencia de transportistas en puntos como Lerma, La Paz, Ecatepec, San Cristóbal y Río Frío, entre otros. En algunas zonas se permite el paso exclusivo a ambulancias y unidades de emergencia, mientras que en otras el cierre es total.

Caos vial en el Valle de México

En la carretera México Toluca el cierre a la circulación fue total con dirección a la Ciudad de México, bloqueando con dos camiones los tres carriles de la vialidad así como el carril la lateral. La Guardia Nacional hizo cortes a la circulación kilometros atrás, cerrando el paso en el puente, para ingresar a Lerma.

En tanto el cierrer es parcial a la circulación en la carretera México-Toluca, también con dirección a la capital del país. El cierre se registra a la altura de Plazas Outlet, a unos metros de la desviación a Ocoyoacac y de la bifurcación entre la carretera libre y la autopista de cuota.

Los manifestantes atravesaron dos camiones; uno en el carril de alta y otro sobre el carril de baja y la lateral, dejando el paso solo en el carril central de la vialidad. Esto ha ocasionado una fila de autos de más de 5 kilómetros, pues se generó un cuello de botella que afecta severamente el tránsito vehicular.

Otro cierre parcial se ubicó en la autopista México-Querétaro pasando la caseta de Palmillas, también con dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes comenzaron a llegar antes de las 6 de la madrugada, y antes de las 7, cerraron de manera parcial la autopista con la colocación de camiones de carga, afectando el paso para decenas de usuarios que se dirigen a la capital del país, pues el tráfico fue muy lento.

Tractocamiones portaban vinilonas en las que se lee, «Transportistas solicitan seguridad a todas las carreteras y en todo el país». En tanto, hay presencia de transportistas en la caseta de peaje de Tepotzotlán, sin afectación a la circulación, aún.

Otros bloqueos se registraronn en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Texcoco y Acolman. Miles de automovilistas quedaron varados y usuarios del transporte público fueron afectados por lo que tuvieron que buscar alternativas para trasladarse.

Uno de los primeros puntos cerrados fue en Ecatepec, en la vía José López Portillo, a la altura del DIF. Ahí, los transportistas colocaron varios camiones pesados con una manta en la que se leía: “Alto a la delincuencia contra el transporte” que colocaron en ambos sentidos y solo dejaron libre el carril confinado del Mexibús.

Simultáneamente, otro grupo de transportistas se colocó sobre la carretera federal Texcoco-Lechería en Tecámac, a la altura de la entrada de la Macroplaza y Circuito Exterior Mexiquense. Y uno más se instaló en la autopista Ecatepec-Pirámides en su salida hacia el municipio de Acolman.

Los tractocamiones tienen mantas que dicen “Alto a la delincuencia en el transporte”, y “Transportistas solicitamos seguridad en todas las carreteras y en todo el país”.

Hay intereses políticos: Segob

Ante el paro de labores de productores y transportistas de este 24 de noviembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que hay intereses políticos y se han identificado grupos políticos detrás de las movilizaciones, como del PRI, PAN y PRD.

Al expresar que al gobierno preocupa la ciudadanía afectada por los bloqueos, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, reiteró en conferencia de prensa que no hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente, además que señaló que hay dos grupos que no aceptan el diálogo.

Acusó que el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ha aceptado las reuniones con el gobierno, pero luego la rechazan como al que se tenía confirmada para este lunes a las 11:00 hota y que no fue confirmada. Reconoció a aquellos grupos que no se sumaron al mega paro.

Por su parte, César Yáñez, subsecretario de Gobernación, mencionó que hay políticos como el diputado federal del PRI, Gerardo Sánchez Sánchez, que están detrás de las movilizaciones.

Rodríguez y Berdegué coincidieron que aún quedan temas pendientes por atender, pero insistieron en que siguen abierta las mesas de diálogo.

«No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto, y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista», dijo Rosa Icela Rodríguez.

En el caso del sector agrícola, apuntó que la Ley de Aguas no ha sido aprobada y el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados.

Para la atención de los transportistas, señaló que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, «con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país».