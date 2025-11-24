Se fortalece Clínica Hospital del ISSSTE de Navojoa con dos nuevos refrigeradores médicos

Se cumple compromiso

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, fortalece los servicios de salud de 44 mil derechohabientes sonorenses con dos nuevos refrigeradores de tipo médico para la Clínica Hospital (CH) de Navojoa, Sonora.

El primer refrigerador, de 2.13 metros de altura, está constituido con la mejor tecnología: sistema de alarma, verificador de temperatura, protección contra fallas energéticas por hasta 48 horas y tiene panel de acero inoxidable y resina, lo que previene la formación de óxido y moho.

Este equipo fue entregado al servicio de farmacia de la unidad, a efecto de almacenar medicamentos que requieren temperaturas controladas para su preservación. Mientras que el segundo, que mide 2.16 metros de altura y cuenta con monitoreo de temperatura, al área de laboratorio.

El jefe de Farmacia de la CH de Navojoa, Aaron Emir Ruiz Carrazo, agradeció a las autoridades centrales por llevar a cabo reuniones con personal de unidades médicas y, en este caso, realizar las gestiones necesarias para hacer posible la llegada de ambos equipos, los cuales beneficiarán a la población derechohabiente.

“Muchas, muchas gracias al doctor Martí Batres por escucharnos, era una necesidad urgente para nuestra unidad y para la derechohabiencia del sur de Sonora”, expresó.

Con este compromiso adquirido en la reunión nacional con directoras y directores de las unidades médicas de segundo y tercer nivel, el ISSSTE avanza en su fortalecimiento, como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.