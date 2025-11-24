El Poder Judicial entiende que la justicia también se construye desde lo local: mag. Guerra Álvarez

Creemos firmemente en el valor de las instituciones que actúan dentro de su esfera de competencia, con libertad, responsabilidad y visión, señala

El Poder Judicial es una institución que respeta, coopera y entiende que la justicia también se construye desde lo local, la convivencia diaria y la confianza entre autoridades y ciudadanía, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Al participar en la ceremonia del primer informe de gobierno de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, Guerra Álvarez afirmó: “Creemos firmemente en el valor de las instituciones que actúan dentro de su esfera de competencia, con libertad, responsabilidad y visión. En ese marco, nuestro compromiso es acompañar, nunca sustituir, el trabajo que realizan los gobiernos locales, ofreciendo colaboración, diálogo y acciones que permitan un acceso a la justica más eficaz, más cercano y más humano”, planteó.

El informe, que se llevó a cabo en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco, contó con la presencia del secretario de Gobierno de la administración capitalina, César Cravioto Romero.

El presidente del TSJCDMX externó que la rendición de cuentas no es solo un deber institucional, sino un acto de respeto hacia la sociedad, que tiene derecho a saber cómo se administra a su comunidad, una muestra de ética pública que distingue a las buenas administraciones, y manifestó que la institución a su cargo es “amiga de todas las alcaldías”.

Expresó su reconocimiento a la alcaldesa Nancy Núñez; una mujer, agregó, que ha demostrado que el servicio público se construye desde el territorio escuchando, atendiendo y resolviendo junto a las y los vecinos, a partir de su carácter de alcaldesa cercana y de lo que se refleja en cada colonia visitada, en cada diálogo sostenido y en cada proyecto impulsado con la ciudadanía.

En su informe, la titular de la alcaldía Azcapotzalco resaltó los logros significativos en materia de seguridad, infraestructura y programas sociales, durante su primer año de gestión.

En su oportunidad, el presidente de Morena en la capital del país, Héctor Díaz Polanco, enfatizó que el proyecto político que representa se caracteriza por ser un modelo exitoso, con buenos gobiernos.

A su vez, la coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso local, diputada Xóchitl Bravo Espinosa, expuso el principio básico del movimiento que representan: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ante miles de personas que se dieron cita para escuchar el informe de la alcaldesa.