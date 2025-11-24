México alcanzará 55% de cobertura en educación superior gracias a nuevas universidades: Delgado

– La matrícula deberá incrementarse en al menos 17%, informó el titular de la SEP

Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la Educación Superior, así como de la creación de las nuevas universidades que se edifican en el país, se alcanzará la meta de cobertura del 55 por ciento y la ampliación de la matrícula nacional en 353 mil estudiantes en diversas instituciones públicas, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En el plan estratégico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se contempla incrementar en al menos 17 por ciento la matrícula respecto a la actual, con el propósito de atender a la creciente población estudiantil y asegurar que los estudios superiores sean accesibles para un mayor número de jóvenes.

Para ello, detalló que, para lograr este incremento, las Universidades Estatales, Universidades Estatales con Apoyo Solidario y Universidades Interculturales ofrecerán 150 mil lugares nuevos; las Universidades Federales, incluyendo la Universidad Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aportarán 40 mil espacios; la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) sumará 50 mil nuevos espacios; las Escuelas Normales Públicas tienen una meta de 30 mil lugares nuevos; y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (UTP) contribuirán con 83 mil lugares, para alcanzar la ampliación total de 353 mil estudiantes.

Además de la oferta pública, se espera que las instituciones particulares colaboren en este esfuerzo nacional con 400 mil nuevos lugares para atender la demanda educativa.

Para el cumplimiento del compromiso presidencial de crear 330 mil nuevos espacios para Educación Superior, el secretario de Educación afirmó que se contará con 90 nuevas sedes, entre las cuales la Universidad Nacional Rosario Castellanos dispondrá de 30, con 150 mil nuevos lugares; la Universidad de la Salud “Rosario Castellanos” tendrá 10 sedes adicionales y 25 mil nuevos espacios; y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez contarán con 50 nuevas sedes y 40 mil espacios adicionales.

Adicionalmente, informó que el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el IPN aportarán 85 mil y 30 mil lugares nuevos, respectivamente, para alcanzar la meta de 330 mil espacios al término de la administración.

Estas acciones, enfatizó el titular de la SEP, representan el compromiso firme del Gobierno de México con la juventud mexicana y el ejercicio pleno del derecho a la educación en todos los niveles de enseñanza.