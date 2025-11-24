Rectora Martha Patricia Zarza participa en mural “El Nigromante, legado y huella de un visionario”

Primera pincelada de la obra en el plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la UAEMéx

Toluca, Mex.- La comunidad del plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició el desarrollo del mural “El Nigromante, legado y huella de un visionario”, que busca honrar la figura del ilustre mexicano Ignacio Ramírez Calzada, con la finalidad de fortalecer el sentido de identidad universitaria.

Durante el arranque de la primera etapa, que consta de la realización de los trazos, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada de la directora del Plantel, María del Rocío García de León Pastrana, destacó que es fundamental que la expresión artística esté involucrada en todas las actividades académicas de la institución.

“Iniciativas como ésta enriquecen los espacios académicos y refuerzan el vínculo cultural entre estudiantes, docentes y administrativos con la institución”, afirmó.

El mural es obra del artista universitario Ulises Gutiérrez Bonilla, quien explicó que la pieza está inspirada en el pensamiento y legado de Ignacio Ramírez, reconocido como precursor de los libros de texto gratuitos, defensor de los derechos de las mujeres y las infancias, así como protector de la naturaleza.

“Representa un sueño de Ignacio Ramírez, en donde comparte el conocimiento con la sociedad y simbólicamente convierte a las personas en seres libres. Estos elementos están representados en la composición como parte del simbolismo que también alude a la Patria, la Ciencia y el Trabajo, emblemas de la UAEMéx”, detalló.

En un acto simbólico, la rectora participó en la primera pincelada, acompañada de estudiantes del Plantel, quienes además fungieron como modelos incorporados en la obra, así como de ex directores de la preparatoria, para poner colores verde y oro en el mural.

La obra “El Nigromante, legado y huella de un visionario” está proyectada para desarrollarse en seis etapas: trazos, fondeado, perfección del trazo, luces y sombras, detalle y encapsulado. De acuerdo con el artista, la obra podría concluirse entre los meses de febrero y marzo.

Cabe señalar que el proyecto se desarrolla en colaboración con la Academia Disciplinaria de Arte, presidida por Brisa Elizabeth Fuentes Rogel, quien es también la encargada de Difusión Cultural del Plantel, como parte del impulso a la formación artística y la participación comunitaria dentro de la institución.