Facultad de Artes de UAEMéx es sede de la exposición “Nature & Gods”

Toluca, Edomex.- Con el objetivo de ofrecer miradas reflexivas sobre la naturaleza, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inauguró la exposición “Nature & Gods”, de los autores Santiago Ortega Hernández y Andrej Glusgold, en la Galería Principal de este espacio académico.

Ante el director del Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, Edgar Pérez Serrato, quien acudió a este evento en representación de la titular de la Secretaría de Identidad y Cultura de la Autónoma mexiquense, Cynthia Ortega Salgado, la directora de la Facultad de Artes, Ana Lilia Cruz Pais, resaltó la capacidad del arte para crear lazos y romper distancias para acercar distintas culturas y reforzar intercambios artísticos.

Santiago Ortega Hernández, artista y profesor de la Facultad de Artes, explicó que en “Nature & Gods” se comparten, desde lugares distantes, imágenes de un pasado que pertenecen a sociedades actuales.

Ante la directora del Museo Universitario “Leopoldo Flores”, Gabriela Morales San Juan, y la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emma Julieta Barreiro, subrayó que el trabajo de Andrej Glusgold, fotógrafo y artista, gira en torno a arquetipos culturales y espirituales. “Busca hacer visibles las fuerzas espirituales, al tiempo que las reinterpreta para un contexto contemporáneo”, argumentó.

Finalmente, Santiago Ortega agradeció a las autoridades universitarias por hacer posible esta exposición, una demostración de que la Máxima Casa de Estudios mexiquense tiene los perfiles adecuados y la capacidad necesaria para realizar proyectos de carácter internacional.

La muestra artística “Nature & Gods” se lleva a cabo de manera simultánea en la Facultad de Artes y el Campus Berlín de la University of Europe for Applied Sciences. En ella, los artistas exploran la conexión entre lo natural, lo espiritual y lo simbólico, a través del uso de figuras míticas y elementos de la naturaleza.