La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo resultados destacados en tres clasificaciones internacionales de Instituciones de educación superior que evalúan áreas como las ciencias, la calidad de sus materias académicas, el compromiso con la sustentabilidad y la gobernanza.

En el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education, la UNAM se ubicó en el top 50 al posicionarse en el lugar 45 a nivel global y la número 2 en Centro y Sudamérica de entre 1, 267 instituciones.

Este proyecto es realizado en colaboración con Schmidt Science Fellows y evalúa a 911 universidades en ciencias interdisciplinarias de 94 países.

En este ranking que mide las contribuciones y el compromiso de las universidades a nivel mundial con la ciencia interdisciplinaria la UNAM avanzó del lugar 54 al 45 entre las ediciones 2025 y 2026.

Por otra parte, en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026, el cual hace su clasificación por materias académicas, la Universidad de la nación destacó en 19 áreas, posicionándose en el primer lugar nacional en prácticamente todas las que son evaluadas por este ranking.

A nivel mundial, sobresale la posición 41 en Ciencias Veterinarias. También destaca que entraron en el top 100 Ecología (51-75) y Ciencias de la Tierra (76-100).

En tanto, en el rango de 101-200, se ubican disciplinas como Ciencias de la Atmósfera (101-150), Oceanografía (151-200) y Ciencias Biológicas (151-200). Mientras que Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Física, Economía, Salud Pública, Matemáticas, Ciencias de los Alimentos, Ingeniería Química, Ciencias Biológicas y Química, reportaron rangos entre 201-500 a nivel global.

El reporte GRAS Shanghai evalúa a más de 3 mil universidades del mundo y entre las categorías que conforman sus indicadores están la calidad de Investigación, el impacto de la Investigación y la internacionalización.

Finalmente en el QS Sustainability 2026, que evalúa a las universidades que lideran prácticas de sostenibilidad social y ambiental, la UNAM se ubicó en el lugar 222 de entre poco más de 2,000 universidades de todo el mundo, resultado que la mantiene dentro del 11% superior a nivel global.

10 carreras mejor pagadas que puedes estudiar en la UNAM

Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó el informe “Compara Carreras 2025“. Dicho estudio tiene el objetivo de comparar cuáles son los beneficios y riesgos de diferentes programas de educación superior en México. Con ello, buscan que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre qué estudiar cuando ingresen a la licenciatura.

Uno de los estudios publicados por el IMCO es el de las “10 carreras mejor pagadas en México” en donde dan a conocer cuáles licenciaturas cuentan con el mayor ingreso promedio mensual en el país.

En Generación Universitaria analizamos los resultados publicados por el IMCO y descubrimos cuáles de estas carreras puedes estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué carreras mejor pagadas puedo estudiar en la UNAM?

De acuerdo con el listado del IMCO, estas son las 10 carreras mejor pagadas que puedes estudiar en la UNAM.

En primer lugar se encuentra Medicina General, disponible en la UNAM bajo el nombre de Médico Cirujano. Esta licenciatura se imparte en la Facultad de Medicina y también en las FES Iztacala y Zaragoza, y continúa siendo una de las más demandadas por su perfil clínico y su alta empleabilidad, con un salario promedio mensual de 25 mil 732 pesos.

Otras de las carreras presentes en la UNAM son Administración Pública y Ciencias Políticas, las cuáles son impartidas por la institución en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y en la FES Acatlán. La carrera de Administración Pública ofrece un salario promedio mensual de 25 mil 678 pesos, mientras que Ciencias Políticas ofrece 25 mil 288 pesos de salario mensual.

La lista también incluye Construcción e Ingeniería Civil, equivalente a la carrera de Ingeniería Civil, que se ofrece en la Facultad de Ingeniería y en las FES Acatlán y Aragón. Es una de las ingenierías fundamentales para obras de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano. Su salario promedio mensual es de 25 mil 259 pesos.

Otra de las carreras presentes en la UNAM es Arquitectura, impartida en la Facultad de Arquitectura, así como en la FES Acatlán y Aragón. Este programa combina el diseño, la tecnología, la planificación y la intervención del espacio urbano. Su salario promedio mensual es de 24 mil 874.

La UNAM también cuenta con la licenciatura en Derecho, una de las más emblemáticas de la institución. Se imparte en la Facultad de Derecho y también en las FES Acatlán y Aragón. El ingreso promedio mensual de esta carrera es de 23 mil 991.