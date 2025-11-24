Michoacán, reporte de guerra: se acabaron los abrazos, ahora hay balazos

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La narrativa de testigos y reportes militares nos dicen que todo comenzó el viernes a las 7:14 de la mañana. Justo en ese momento un comando de vigilancia del cuerpo de élite de “Los Murciélagos” de las fuerzas armadas que recorría la zona detectó sobre la autopista de cuota federal 37D -de Uruapan a Lázaro Cárdenas-, en Michoacán, una columna de 22 vehículos blindados y artillados del cártel de las 4 letras, el CJNG, con 87 sicarios a bordo.

La alarma fue inmediata. Todo en comunicación encriptada. Desde el comando hasta la punta del mando donde sólo hay uno: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal y hoy jefe único de operaciones en esa región por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La respuesta fue inmediata: ataque y exterminio total.

En los siguientes minutos se ordenó el despegue desde bases cercanas de 2 helicópteros fuertemente armados con cañones, ametralladoras, cohetes y misiles antitanque y aire-aire, cuya función es proporcionar apoyo aéreo a las tropas terrestres y destruir objetivos blindados.

La orden incluyó la movilización de los otros comandos de “Los Murciélagos”, cuerpo de élite de García Harfuch para el combate y aniquilación de los más experimentados grupos de sicarios.

A lo largo del trayecto de la columna, se desplegaron de inmediato francotiradores en las colinas y estructuras altas.

Pronto, la columna de narcos quedó prácticamente sitiada por una fuerza militar mayor y más experimentada en un tramo de 30 kilómetros de la 37D. Advertido del operativo de seguridad alrededor de ellos, el mando de los sicarios ordenó estrechar la distancia entre sus vehículos, y acelerar el paso. Sabía que habría combate.

La columna narca era encabezada por dos vehículos totalmente blindados con placas de acero y vidrios antibalas y con Barrets calibre 50 antiaéreos… con eso resguardaban a 7 camionetas blindadas con 6 a 8 sicarios cada una, 10 troncones que portaban lanzacohetes y decenas de otros sicarios fuertemente armados y con chalecos militares, en la cola otras camionetas de resguardo.

El mando a cargo pensó que con eso podría hacer frente y ganarle al Ejército.

Al final, en el recuento de la batalla que duró 8 horas en un tramo de 30 a 50 kilómetros de esa carretera, donde los pueblos en el camino tuvieron que ser resguardados urgentemente por tropas militares, que dejó 87 sicarios muertos y cero bajas ni heridos entre las fuerzas del gobierno, “Los Murciélagos” encontraron: 22 vehículos, 120 armas, 63 AK47, 42 AR15, 8 Barrets calibre 50, 3 lanzagranadas, 2 ametralladoras calibre 50, 80 mil cartuchos y 14 cohetes.

De los sicarios ninguno quedó vivo. Unos cayeron en combate directo o por francotiradores y las ráfagas mortales lanzadas desde los helicópteros a lo largo de la carretera, otros en los campos de cultivo circundantes a donde corrieron y unos más fueron cazados uno a uno en pequeñas rancherías y poblados a donde quisieron resguardarse.

La guerra total. Y un solo mensaje: de hoy en adelante no habrá abrazos, sino balazos… donde salgan, van a ser aniquilados.

Todo acabó ahí a las 3 de la tarde del viernes 21 de este honorable noviembre de 2025.

El previo

Cuatro días antes, en la misma región, el Ejército derribó 4 helicópteros del Cártel Jalisco Nueva Generación y abatió a unos 50 sicarios más.

En menos de una semana el CJNG ha perdido ahí, cerca del municipio de Uruapan -donde los indicios judiciales dicen que ese cártel fue el que asesinó al alcalde Carlos Manzo-, unos 140 sicarios y gran parte de su armamento.

Todo eso en reacción al asesinato.

Cierre carretero

Lo advirtieron y lo cumplieron. Y ayer México amaneció con 36 de sus carreteras en 20 estados colapsadas por cierres de transportistas, campesinos y productores agrícolas en exigencia al fin a la ola de asaltos y secuestros que ya tiene hasta el tope a choferes y transportistas, y de revisión de precios de productos agrícolas, mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acusaba a sus líderes de hacer estas movilizaciones por motivos políticos.

Las denuncias indican que en 5 estados -Estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León- es donde se da el mayor número de los 70 asaltos que ocurren diariamente a los transportistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum a su vez les lanzaba el llamado a negociaciones y a levantar sus paros.

Pero estos respondieron con la advertencia de ampliar su movimiento si no hay respuesta real a sus exigencias de seguridad carretera y de una revisión profunda y real de precios a productos del campo y dejarse de acusarlos con tener motivos políticos para sus movilizaciones.

Cierre de gira de Sheinbaum con asesinato de ex alcalde

Sin duda, el mal fario se cierne sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien concluyó una gira de fin de semana por 3 estados -Chiapas, Oaxaca y Veracruz- plagada de asedios y protestas magisteriales y otras más, con el asesinato del exalcalde de Zongolica, el ex perredista Juan Carlos Mezahua, mientras ella visitaba esa entidad.

El político cafetalero, participaba activamente en la oposición y era promotor de un nuevo partido político en Veracruz, que dice gobierna la zacatecana Rocío Nahle.

Sheinbaum y Brugada blindan de nuevo el Zócalo

Las vallas que se levantaron frente a Palacio Nacional en el Zócalo contra la marcha de la generación Z el 15 de este mes, y que fueron retiradas por el desfile del 20 de Noviembre, volvieron a ser levantadas para enfrentar hoy la celebración de las mujeres.

Desde el Senado, la presidenta de esta cámara, la morenista Laura Itzel Castillo, pidió ir a una celebración pacífica y con eventos de reconocimiento a las mujeres. Anunció que las instalaciones de este recinto serán iluminadas de color anaranjado como lo establece la ONU en honor al movimiento feminista.

