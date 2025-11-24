Alianza permanente

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La elección de junio de 2027 se advierte todavía lejana y sin embargo, los partidos políticos la tienen como agenda prioritaria.

No es para menos, ya que se eligen 300 diputados de mayoría, 30 alcaldes de igual número de capitales estatales, 30 Congresos locales y 16 alcaldes de la CDMX, entre otros cargos de elección popular, sin dejar de lado jueces.

Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la que puso en la órbita de todos los comicios de esa fecha.

Dijo que la alianza Morena, Verde y PT debe continuar para ir juntos en esa fecha y poder alcanzar los triunfos que requiere el segundo piso de la cuarta transformación.

No es para menos, se siente y se palpa la confrontación interna que se vive dentro del partido mayoritario, por lo que en la pasada reunión de gobernadores y legisladores se puso en claro que se olviden de los conflictos internos, ya que el enemigo está fuera.

Los pleitos internos amenazan con resquebrajar la estructura partidista, pero también están las ambiciones del Partido del Trabajo y del Verde, que ya vieron que son necesarios para refrendar los triunfos de Morena.

En el caso de los verdes, consiguieron que la reforma contra el nepotismo fuese aplazada por tres años, para de esa manera postular a la candidata que más les interesa, la de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

Pero conscientes de que Morena debe ser más flexible con ellos, ahora buscan contar con candidatos propios en Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo y que sea Morena el que se sume a sus prospectos, que se considera sumamente difícil.

La dirigencia de Morena podría dejar pasar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, pero se ve difícil que corresponda en los otros estados.

Con el PT no hay tantas diferencias, ya que este partido se conformaría con un mayor número de diputaciones y alcaldías y no iría en busca de ninguna gubernatura, aunque si se advierte la posible negociación con el ayuntamiento de Tijuana, para el ex gobernador Jaime Bonilla.

El llamado realizado por la presidenta Sheinbaum Pardo deja constancia de que las cosas no marchan como algunos creen en el sentido de alianzas, por lo que pueden generar sorpresas.

Preocupa la conformación de la Cámara de diputados, toda vez que necesitan una mayoría de las 2/3 partes para poder continuar con las reformas constitucionales que todavía se requieren.

Como se aprecian las cosas en la actualidad se ve difícil que la alcancen, con todo y las alianzas.

