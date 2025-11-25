Gobierno estatal asumirá control del transporte público en Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Incluyendo tarifas y concesiones, en un proceso de centralización

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) informó que, tras reformas legales en curso, el gobierno estatal será el encargado de definir las tarifas y otorgar nuevas concesiones de transporte público en Cancún y todo Quintana Roo. La decisión fue comunicada a los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez por Rafael Hernández Kotasek, director del organismo.

La medida forma parte de la homologación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece una división clara de responsabilidades:

– Macromovilidad (transporte público concesionado) quedará bajo control estatal.

Micromovilidad (transporte menor, como mototaxis o bicicletas) seguirá bajo supervisión municipal.

Samuel Mollinedo Portilla, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, explicó: “El municipio pasa a tener la micromovilidad y el Estado la macromovilidad. No es un modelo que se esté implementando por primera vez en México; lo hemos visto en Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México, y es hacia donde tenemos que ir para que realmente cambie la movilidad”.

A esto añade que tras recibir la explicación detallada por parte de Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), solo resta la aprobación de las reformas a la Constitución de Quintana Roo y a la Ley de Movilidad estatal.

Se prevé que el Congreso de Quintana Roo discuta y apruebe dichas reformas, permitiendo que el gobierno estatal asuma formalmente el control del transporte público municipal.

Cabe recordar que, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI), que sustituirá el esquema vigente. El proyecto se diseñó con base en estudios técnicos y consultas públicas a más de 25 mil personas, incluyendo estudiantes y trabajadores. Su primera etapa de operación se prevé entre 2025 y 2027.

El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reducir irregularidades y atender quejas ciudadanas sobre deficiencias en rutas y unidades.

Mientras tanto, regidores de oposición calificaron la medida como un acto de “autoritarismo”, al considerar que se desplaza al Ayuntamiento de Benito Juárez en la toma de decisiones. Jorge Rodríguez Méndez (PRI) y Jesús Pool Mool (MC) señalaron que la centralización podría derivar en incrementos tarifarios sin consenso local.

No habrá incremento en tarifas

El Imoveqroo informó que no se aplicará ningún aumento en las tarifas del transporte público en Cancún ni en el resto del estado durante 2025. La medida responde a la necesidad de garantizar un servicio más eficiente antes de considerar ajustes económicos.

El director del organismo, Rafael Hernández Kotasek, explicó que cualquier modificación quedará pospuesta hasta 2026, cuando se haya renovado al menos el 40% de la flota de las cuatro concesionarias principales: Turicun, Autocar, Bonfil y Maya Caribe.

La decisión se enmarca en la implementación del Sistema de Movilidad del Bienestar, que busca sustituir el esquema vigente y atender reclamos ciudadanos sobre deficiencias en rutas, horarios y unidades.

El MOBI comenzará operaciones entre 2025 y 2027, con base en estudios técnicos y consultas públicas realizadas a más de 25 mil personas, incluyendo estudiantes y trabajadores.

Cabe destacar que algunas mpresas concesionarias habían solicitado incrementos de entre 35% y 50%, pero el Gobierno congeló la medida hasta que se cumpla la renovación de unidades.

Mientras que, los ciudadanos expresaron alivio ante la confirmación de que no habrá alza en diciembre de 2025, luego de semanas de especulación.

Implicaciones para los usuarios:

– Tarifas congeladas: No habrá aumento en 2025.

– Modernización: El ajuste dependerá de la incorporación de nuevas unidades en 2026.

– Centralización: El Gobierno estatal será el único facultado para fijar tarifas y otorgar concesiones.

El diseño del MOBI incluyó consultas públicas, aunque persisten críticas por la pérdida de autonomía municipal.

Deciden hoy suspensión contra casa militar en Bacalar

La construcción de una casa de descanso militar a orillas de la Laguna de Bacalar ha sido objeto de múltiples juicios de amparo promovidos por asociaciones civiles y habitantes del municipio. Los recursos legales argumentan que la obra carece de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) eximió indebidamente a Sedena de presentar estudios técnicos.

En semanas recientes, algunos jueces levantaron suspensiones provisionales, permitiendo la reanudación parcial de las obras. Sin embargo, aún queda pendiente la suspensión definitiva obtenida por los habitantes, que será revisada este miércoles por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el expediente 437/2025.

El debate se intensificó tras la aplicación de la nueva Ley de Amparo, aprobada en octubre, que limita el “interés legítimo” de los ciudadanos para promover recursos legales. En un fallo anterior, un juez negó este interés a niñas y niños de Bacalar que demandaban el derecho a un medioambiente sano, lo que permitió a Sedena reanudar la obra.

Organizaciones como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc) han advertido que la reforma vulnera la participación ciudadana y deja en desventaja a comunidades que buscan proteger sus recursos naturales.

Habitantes de Bacalar han señalado que la obra representa un precedente negativo para la protección ambiental en la región. “Nos preocupa que se construya sin estudios y que se ignore la voz de la comunidad”, expresaron integrantes de colectivos locales.

Por su parte, la Sedena argumenta que el proyecto es de carácter estratégico y que cumple con los requisitos administrativos, aunque no ha presentado públicamente estudios técnicos de impacto ambiental.