Advierten sobre el aumento de casos de pie diabético en el estado

En 2024 se atendieron más de 5 mil

Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, los municipios con mayor número de pacientes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El pie diabético se ha convertido en uno de los principales riesgos de salud en Quintana Roo, debido al incremento de casos de diabetes mal controlada y a la falta de detección temprana, advierten autoridades sanitarias.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, la entidad registra una incidencia creciente: en 2024 se atendieron más de 5 mil casos, siendo Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen los municipios con mayor número de pacientes, debido a su densidad poblacional y al aumento de enfermedades crónicas.

Tan sólo en Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde informó que de cada tres familias una tiene diabetes.

Ante dicha situación, el municipio y gobierno estatal optaron por prevenir dicha situación con la inauguración y operación Centro de Prevención y atención de la Diabetes CEPAD.

Adultos mayores con más casos

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explican que esta complicación aparece cuando la glucosa elevada por largos periodos provoca daño en vasos sanguíneos y nervios, lo que reduce la sensibilidad en los pies y favorece lesiones que pueden avanzar hasta infecciones graves.

En Quintana Roo, los adultos mayores de 50 años concentran la mayor parte de los casos, aunque médicos advierten que cada vez llegan pacientes más jóvenes con daños avanzados, especialmente en zonas urbanas con mayor sedentarismo.

La Secretaría de Salud subraya que las cifras siguen al alza y recuerda que el pie diabético es prevenible con control adecuado de glucosa, revisión diaria de los pies y atención inmediata ante cortaduras o cambios en la piel.

Un problema de salud en crecimiento

Especialistas explican que la diabetes se ha convertido en una crisis de salud pública no solo en Quintana Roo, sino en todo el país debido a su alta prevalencia y las complicaciones que conlleva.

Esta enfermedad afecta la capacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede derivar en serios problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputaciones. El aumento en los casos de diabetes en Quintana Roo refleja una tendencia nacional que es resultado de los hábitos de las personas, señalan

Factores como el sedentarismo, una alimentación rica en azúcares y grasas, el sobrepeso y la obesidad, así como la falta de acceso a atención médica preventiva, han contribuido al incremento de los diagnósticos.

Por otro lado, se destacó que aunque en una semana se han diagnosticado 149 casos nuevos en la entidad, el panorama sobre la realidad de personas que viven con diabetes es incierto, debido a la falta de diagnóstico oportuno y el mal control de la enfermedad.

“Muchas personas pueden vivir con niveles altos de azúcar en la sangre y no lo saben, pueden presentar algunos síntomas pero los minimizan. En muchos casos es por la falta de información o el mismo miedo a la enfermedad. Sin embargo, el mal control de la enfermedad puede derivar en complicaciones graves”, comentó el internista Juan Pablo Martín

Prevención y detección temprana, claves para frenar la diabetes

El médico destacó la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana de la diabetes a través de campañas de concientización, señalando que estas no solo ayudan a evitar complicaciones, sino que también contribuyen a mejorar la salud y calidad de vida de la población.

”La diabetes es una enfermedad que puede prevenirse y controlarse con un estilo de vida saludable y tratamiento adecuado. Sin embargo, el reto para Quintana Roo sigue siendo enorme, y se necesita del compromiso de las autoridades de salud para contener la crisis y mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo.