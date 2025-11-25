QRoo se ubica entre las entidades con mayor aporte en el sector cultural

Papel relevante en la economía regional

Junto con Yucatán son dos de las nueve entidades que más aportan al PIB en este sector

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- De acuerdo con datos recientes del Inegi y reportes especializados, Quintana Roo y Yucatán forman parte de las nueve entidades del país que aportan arriba de la media nacional en el sector cultural. Esta medición incluye actividades relacionadas con artes escénicas, patrimonio cultural, producción audiovisual, diseño, artesanías y servicios vinculados a la cultura.

Mientras que Campeche se ubicó por debajo de la media, Quintana Roo y Yucatán destacaron por su capacidad de integrar la riqueza cultural con el turismo y la economía creativa, generando un impacto significativo en el desarrollo regional.

Quintana Roo: La oferta cultural se vincula estrechamente con el turismo internacional, especialmente en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. El estado ha fortalecido festivales, artesanías mayas y actividades culturales que complementan la experiencia turística.

Yucatán: Su aporte se relaciona con la preservación del patrimonio maya, la gastronomía, la música tradicional y la promoción de Mérida como capital cultural del sureste. Además, los programas estatales han incentivado la producción artística y la difusión cultural.

Infraestructura cultural: Ambos estados cuentan con museos, centros culturales y espacios públicos que fomentan la participación ciudadana y la atracción de visitantes.

El sector cultural representa una parte importante de la economía mexicana, aunque enfrenta retos como la falta de financiamiento y la necesidad de mayor profesionalización. La contribución de Quintana Roo y Yucatán por encima de la media nacional refleja el potencial de la región para consolidarse como un polo cultural y creativo, además de turístico.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi confirma que, pese a la volatilidad en otros sectores, la cultura mantiene un papel relevante en la economía regional.

Cruceros llegan, pero dejan menos ingresos

De acuerdo con representantes hoteleros y prestadores de servicios, la presencia de cruceros en Cozumel ya no se traduce en beneficios significativos para la economía local. Aunque las estadísticas oficiales reportan un flujo constante de embarcaciones, los visitantes permanecen menos tiempo en la isla y gastan menos en hospedaje, restaurantes y comercios.

El sector hotelero señala que los cruceristas suelen consumir servicios dentro de los barcos, lo que reduce su gasto en tierra. “Llegan los cruceros, pero no el dinero”, expresaron empresarios locales, quienes aseguran que la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas en más de 20 años.

– Hoteles y restaurantes: reportan baja ocupación y menor consumo por parte de turistas de crucero.

– Comercios y artesanos: han visto disminuir sus ventas, pues los visitantes compran menos productos locales.

– Servicios turísticos: tours y actividades recreativas registran menor demanda, afectando a guías y operadores.

La situación ha generado preocupación entre los empresarios, quienes advierten que la dependencia del turismo de cruceros ya no garantiza estabilidad económica para la isla.

Cozumel sigue siendo uno de los principales puertos de cruceros del Caribe, pero la derrama económica ha caído en comparación con décadas anteriores. Operadores turísticos señalan que la isla enfrenta una competencia creciente de otros destinos y que los cruceristas priorizan experiencias rápidas y de bajo costo.

Además, la crisis económica global y la inflación han reducido el gasto promedio de los visitantes, lo que impacta directamente en los bolsillos de los prestadores de servicios locales.

La llegada de cruceros a Cozumel ya no garantiza ingresos suficientes para la economía local. Los hoteleros advierten que, si no se diversifica la oferta turística y se fortalecen los servicios en tierra, la isla podría enfrentar una crisis más profunda. El reto será transformar la dependencia del turismo de cruceros en un modelo más equilibrado y sostenible.