En Cancún, la gasolinería con de los precios más altos del país

Cerca del Aeropuerto Internacional

Consumidores reportan precios superiores a los 25 pesos por litro

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los esfuerzos del gobierno federal siguen centrados en evitar incrementos excesivos en productos sensibles como la gasolina y la canasta básica, mediante políticas de regulación que buscan estabilizar los precios. Sin embargo, la existencia de estaciones con márgenes de ganancia elevados refleja la necesidad de reforzar las medidas de competencia y garantizar que los beneficios de estas estrategias se traduzcan en costos justos para la población.

En este contexto, un análisis de mercado reveló que la estación operada por la cadena Go Gas, ubicada en Cancún, obtiene márgenes de utilidad considerables en la venta de combustible, lo que ha encendido alertas sobre la equidad en la distribución de precios. Aunque las autoridades han implementado mecanismos para reducir las diferencias regionales, aún persisten discrepancias importantes que afectan directamente a los consumidores.

La gasolinera señalada se localiza en una de las principales vialidades cercanas al Aeropuerto Internacional de Cancún y fue identificada como una de las más caras del país. El litro de gasolina regular se vende en 24.77 pesos, con una ganancia aproximada de 2.91 pesos por litro, cifras que superan los márgenes promedio nacionales.

Este comportamiento contrasta con el panorama general en México, donde el precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.60 pesos por litro, de acuerdo con los indicadores más recientes. En un escenario económico marcado por los esfuerzos oficiales para contener la inflación, resulta clave vigilar cómo estos aumentos repercuten en el bolsillo de los ciudadanos.

La Profeco anunció que mantendrá vigilancia en estaciones de servicio de Quintana Roo para garantizar que los precios correspondan a la calidad y volumen ofrecido.