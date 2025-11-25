Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de México, junto a todas las gobernadoras y gobernadores de los 32 estados de la República, asumieron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, que consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que estas acciones son para apoyar, defender a las mujeres y decirles que no están solas. Además de que se homologarán las leyes en cada una de las entidades para tipificar el delito de abuso sexual y se difundirá una campaña nacional para promover un cambio cultural.

“Pienso que el esfuerzo que estamos haciendo ahora, con todos los gobernadores y gobernadoras y la jefa de Gobierno, es muy importante. El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito, y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, Estatales, de la Ciudad de México y Federal, eso es lo primero. Pero segundo, también debe de haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que las 10 acciones son:

Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”. En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada: Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento. Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado. Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc. Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres. Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género. Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres. Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio.

A través de un enlace a la conferencia matutina, las gobernadoras y gobernadores refrendaron su compromiso a favor de las políticas de apoyo a las mujeres.

También, déjeme detallarle quienes acompañaron en la conferencia del pueblo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

En otro orden, le comento un acto oficial de conmemoración de esta fecha en la ciudad de Cancún.

“Este 2025 lo nombramos Año de la Mujer, creamos la comisión Mujer Segura y pusimos en marcha el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para que todas las dependencias trabajen juntas en prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Aquí no trabajamos solas: trabajamos de manera integral”, dijo la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, en el arranque de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, donde se desarrolló el foro “Voces por la igualdad, construyendo espacios seguros”.

El foro se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Jacinto Canek, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), en conjunto con la Dirección de Prevención del Delito, donde la Alcaldesa destacó que desde sus diferentes trincheras: regidora, diputada y actualmente Presidenta Municipal, siempre ha defendido el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, a participar, a ocupar espacios y a decidir sobre su vida.

Por ello, recordó que en su momento impulsó la tipificación de la violencia política de género en Quintana Roo, “ya que no basta con decir que se busca un municipio libre de violencia, sino se debe demostrar con hechos, leyes y decisiones valientes”.

De igual manera, resaltó que a través del IMM ha sido una gran institución de apoyo a las mujeres, al brindar más de 42 mil servicios integrales como psicológicos, jurídicos, médicos y acompañamientos para que las mujeres se sientan plenas y seguras.

En ese sentido, la directora general del IMM, Miroslava Andrea Reguera Martínez, enfatizó que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Benito Juárez se suman a la campaña internacional ONU Mujeres que es pinta tu mundo de naranja, para visibilizar la violencia que viven muchas femeninas. Añadió que dicho foro tiene como objetivo escuchar a cada mujer, para prevenir y atender las violencias en su contra, así como dar apoyo y acompañamiento.

Durante el evento se desarrollaron diferentes actividades como pláticas de “Prevención de las Violencias”, la aplicación del examen de diagnóstico a las mujeres participantes, propuestas para la prevención de las violencias, así como stands de información de las dependencias: Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), Dirección de Atención y Diversidad Sexual. Además del sistema DIF Benito Juárez, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), así como de la Dirección de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana.

También, le comento que la CROC Cancún conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una jornada dedicada a visibilizar, reflexionar y denunciar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres en los diversos ámbitos de la vida pública y privada.

Durante el evento, Hilario Munguía, coordinador sindical, dio la bienvenida; mientras que Liliam Negrete Estrella, Directora de Centros de Integración Juvenil Cancún, expuso los motivos de esta importante fecha. Guadalupe Delgado Pedrosa, coordinadora sindical, compartió un mensaje especial, y José Juan Poot Ché, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, ofreció el mensaje oficial y realizó la declaratoria de inauguración.

Posteriormente, se impartió la plática “Prevención de la Violencia de Género”, a cargo de Juan Helguera Carmona del CIJ Cancún, reforzando el compromiso de nuestra organización con la sensibilización y la prevención. También se reconoció a las y los coordinadores del sindicato por su labor diaria en favor de la igualdad y el respeto.

De esta forma, la CROC Cancún reafirmó el compromiso de seguir impulsando acciones que construyan espacios seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades para todas; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

