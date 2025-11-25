QRoo se adhiere al compromiso nacional por la vida de las mujeres

Exhorto a denunciar agresiones

Mara Lezama reafirmó que aquí hay un gobierno humanista con corazón feminista

Cancún.- Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la adhesión de Quintana Roo al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”, impulsado por el gobierno de México.

A través de un enlace, junto con las y los demás gobernadores del país y coordinado por la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández Mora, Mara Lezama reafirmó que Quintana Roo se mantiene como un gobierno humanista con corazón feminista, orientado a fortalecer las políticas de prevención y atención de las violencias de género.

Como ejemplo, la mandataria estatal informó que, ya se reformó la Constitución en materia de igualdad sustantiva, pero también el acoso y el abuso sexual se persiguen de oficio en Quintana Roo. “Pero lo más importante, en este estado el compromiso es firme y claro que nos sumamos a su política pública frente a la violencia, justicia, frente a la intolerancia, dignidad, no, no a la violencia en contra de las mujeres”, afirmó.

Mara Lezama cerró su intervención en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con un exhorto a las mujeres quintanarroenses: “Si tú sufres violencia, cualquier mujer de cualquier edad, denuncia, no estás sola. Te lo dice este gobierno humanista con corazón feminista. Ahí está nuestra Presidenta y aquí estamos todas y todos para defenderte. No estás sola, no a la violencia”.

La Gobernadora estuvo acompañada de la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, y de la diputada Jimena Pamela Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

Arranca campaña 25N “El violentador eres tú”

Con la fuerza del rap y las raíces mayas, arrancó la campaña 25N “El violentador eres tú”, encabezada por la gobernadora Mara Lezama y la poderosa voz de KillB3at.

“Gracias, @KillB3at (Vere Delirios), por recordarnos, desde nuestras raíces mayas, que la fuerza de las mujeres transforma, sana y empodera. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reafirmamos que #NoEsNormalEsViolencia, #NOEstásSola y #YoSíTeCreo” expresó Mara Lezama.

Esta iniciativa visibiliza las violencias que viven mujeres y niñas, y demuestra la fuerza de acompañarse en comunidad.

Durante los 16 días de activismo se realizarán más de 400 actividades en todo Quintana Roo para prevenir, atender y combatir la violencia de género.

En Quintana Roo, hay cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Cuando una mujer denuncia, TODAS LE CREEMOS. Hoy más que nunca, es momento de no guardar silencio. Porque vivas, libres y sin miedo… nos queremos, puntualizó la gobernadora Mara Lezama.

Más de 400 actividades contra la violencia de género

Cancún.- Al afirmar, fuerte y claro, que en Quintana Roo hay cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la participación de este gobierno humanista con corazón feminista en la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género, con un programa de más de 400 actividades coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, dirigidas a visibilizar, prevenir y atender las violencias que enfrentan mujeres y niñas en el estado.

Mara Lezama destacó que estas acciones buscan generar un impacto real y cercano para la ciudadanía, con intervenciones visibles en todo el territorio. “La transformación es posible cuando colocamos en el centro de la toma de decisiones a quienes históricamente fueron invisibilizadas”, expresó.

Como parte de este esfuerzo, la gobernadora añadió que se trabaja de manera permanente, 24/7, en el fortalecimiento de los mecanismos de atención, los Centros de Justicia, los espacios seguros y las políticas públicas orientadas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

La estrategia integral también incluye campañas de sensibilización, actividades comunitarias, jornadas informativas, capacitaciones y acciones institucionales orientadas a combatir las causas estructurales de la violencia. Subrayó que combatir la violencia de género implica actuar con determinación para “romper el machismo, transformar conciencias y construir una cultura de igualdad”.