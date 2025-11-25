En diciembre prevén la llegada de más de 8 mil deportados de EU

Nueva oleada de migrantes

Representa un reto social y laboral para Quintana Roo y la región caribeña

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La región del Caribe mexicano se prepara para recibir una nueva oleada de migrantes deportados desde Estados Unidos. De acuerdo con reportes recientes, durante el mes de diciembre de 2025 arribarán aproximadamente 8,000 personas, muchas acompañadas de sus familias.

Desde principios de año, organizaciones locales han atendido a cerca de 2,800 deportados en Quintana Roo y estados vecinos, aunque solo un 15% ha logrado regularizar su situación legal. El incremento previsto para diciembre genera preocupación entre asociaciones civiles y autoridades, ya que se trata de un volumen de migrantes que llega sin redes de apoyo y con necesidades inmediatas de integración.

Un informe del Consejo Internacional Sumando Venezuela (Cisvac) ya había advertido que la migración hacia Quintana Roo creció un 7% en 2025 respecto al año anterior, consolidando al estado como uno de los principales puntos de asentamiento de repatriados y migrantes sudamericanos.

La llegada de miles de deportados plantea desafíos en varios frentes:

– Empleo: muchos migrantes buscan incorporarse a la industria turística, donde el dominio del inglés y la experiencia laboral previa son ventajas competitivas.

– Servicios sociales: se requiere ampliar la cobertura de programas de apoyo en salud, educación y vivienda.

– Regularización legal: la baja tasa de trámites exitosos refleja la necesidad de fortalecer asesorías jurídicas y acompañamiento institucional.

Cancún, Playa del Carmen y Tulum se perfilan como los principales destinos de asentamiento, debido a la oferta laboral en el sector turístico. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la falta de políticas públicas específicas para atender a deportados podría derivar en condiciones de vulnerabilidad y marginación.

El arribo de 8,000 deportados en diciembre confirma la creciente presión migratoria en el Caribe Mexicano. Autoridades y organizaciones coinciden en que será necesario reforzar los programas de integración y apoyo comunitario para evitar que esta población quede desprotegida en un contexto de alta demanda laboral y social.

Cozumel enfrenta caída del 18% en la disponibilidad de vuelos

La disponibilidad de vuelos hacia Cozumel se redujo en un 18% en los últimos meses, según reportes recientes de la industria aérea. El descenso se atribuye principalmente al retiro temporal de aeronaves Airbus debido a trabajos de mantenimiento en motores, lo que provocó cancelaciones en varias rutas y una disminución en la capacidad operativa de distintas aerolíneas.

La reducción de asientos preocupa a hoteleros y prestadores de servicios turísticos, quienes advierten que la conectividad aérea es clave para mantener la competitividad de la isla frente a otros destinos del Caribe Mexicano. Aunque la ocupación hotelera se ha mantenido en niveles similares al año pasado, la falta de vuelos podría limitar el crecimiento esperado para la temporada decembrina.

El titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Bernardo Cueto Riestra, señaló que se trabaja en coordinación con aerolíneas y autoridades federales para garantizar la recuperación del flujo turístico proveniente de Estados Unidos, considerado el mercado estratégico más importante para la entidad.

Además del mantenimiento de aeronaves, la competencia con aeropuertos cercanos como Cancún y Playa del Carmen ha influido en la reducción de operaciones hacia Cozumel. El sector empresarial local insiste en que se requieren estrategias de promoción y diversificación para evitar que la isla pierda atractivo frente a otros destinos turísticos.

A pesar de los retos, Cozumel mantiene expectativas positivas gracias a eventos deportivos y culturales programados para fin de año, que buscan atraer visitantes nacionales e internacionales. Autoridades confían en que la recuperación de la conectividad aérea se concrete en los próximos meses, permitiendo que la isla conserve su posición como uno de los destinos más emblemáticos del Caribe Mexicano.