Participan 16 países en coloquio internacional sobre libertad religiosa

Encuentro internacional en Cancún

Se posiciona Q. Roo como un referente en la discusión de temas de derechos humanos y convivencia pacífica

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El 24° Coloquio Anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa fue celebrado en Cancún por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Por primera vez, Quintana Roo es sede de este encuentro internacional que reúne a especialistas, juristas, líderes religiosos y representantes de 16 países, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa como derecho fundamental y su papel en la convivencia pacífica.

El coloquio busca:

– Promover el respeto a la diversidad y la tolerancia.

– Fortalecer la democracia y la justicia social a través del ejercicio responsable de la libertad religiosa.

– Generar diálogo académico y social internacional sobre los retos actuales en materia de libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Durante la inauguración, Cristina Torres destacó “El ejercicio responsable de la libertad religiosa fortalece la democracia, la paz y la justicia social”. Asimismo, subrayó que Quintana Roo se consolida como un espacio de encuentro para el diálogo internacional en torno a un derecho humano esencial.

El evento cuenta con la presencia de representantes de 16 países latinoamericanos y europeos, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre cómo garantizar la libertad religiosa en contextos de diversidad cultural y política.

La realización del coloquio en Cancún posiciona al estado como un referente en la discusión de temas de derechos humanos y convivencia pacífica. Además, fortalece su papel como anfitrión de encuentros internacionales que promueven el diálogo y la cooperación.

Arrancan fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe

Se realizó el convite tradicional, que cada año anuncia el inicio de las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en Cozumel. La celebración, que lleva más de 50 años reuniendo a familias, jaraneros y devotos, dio paso al calendario oficial de actividades que se extenderán hasta el 12 de diciembre, día de la Virgen.

El párroco Juan José Soto Castro informó que el programa contempla misas, procesiones, bailes populares, presentaciones musicales y la elección de los embajadores 2025, uno de los momentos más esperados por la comunidad.

Este año, la tradicional Carrera Guadalupana llevará por nombre La Antorcha por la Paz y la Familia, destacando su carácter simbólico y comunitario. La actividad busca fortalecer la unión entre familias y resaltar el valor espiritual de la devoción guadalupana.

Habitantes de la isla destacan que estas fiestas son parte esencial de la identidad cozumeleña. “El convite es una de las tradiciones más entrañables de nuestra isla, reúne a generaciones y nos recuerda nuestras raíces”, compartieron asistentes al arranque de las celebraciones.

La festividad combina elementos religiosos con actividades culturales y recreativas, lo que la convierte en un atractivo tanto para locales como para visitantes.

Impacto en la comunidad:

– Turismo religioso: Las fiestas atraen a visitantes nacionales e internacionales que buscan vivir la experiencia guadalupana en el Caribe.

– Economía local: Restaurantes, hoteles y comercios esperan un repunte en ventas durante las celebraciones.

– Cultura viva: La mezcla de misas, música y bailes populares refuerza el sentido de comunidad y pertenencia.