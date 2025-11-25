Alerta Playa del Carmen por la operación de empresas de comunicación “fantasma”

Generan riesgos a la infraestructura urbana

Colocan cableado y equipos sin autorización en postes de telefonía, electricidad y alumbrado público

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen. – El Gobierno de Playa del Carmen lanzó una alerta por la operación de empresas de comunicación “fantasma” que colocan cableado y equipos sin autorización en postes de telefonía, electricidad y alumbrado público, generando riesgos a la infraestructura urbana y obstaculizando las inspecciones municipales.

La denuncia se formalizó durante la séptima reunión de trabajo para el ordenamiento urbano, encabezada por el regidor Uri Carmona Islas, donde autoridades y empresas de servicios acordaron reforzar la coordinación para corregir el desorden en cableado y permisos.

El plan contempla intervenir 12 cuadrantes, uno por mes, con revisiones posteriores en los primeros cuatro. Aunque la coordinación con compañías aún es limitada, el municipio busca sumar esfuerzos para lograr un ordenamiento efectivo.

La secretaria de Infraestructura, Dorys Ake, señaló que varias conexiones clandestinas ya fueron retiradas, pero ninguna empresa ha iniciado su regularización. También advirtió que no se permitirán aperturas en vialidades recién pavimentadas, e instó a desarrolladores a coordinar previamente sus obras.

Julieta Martín, secretaria de Servicios Públicos, informó que se han atendido 284 incidencias, con respuesta inmediata de Aguakan, pero rezagos por parte de CFE y Telmex en poda y retiro de ramas.

El regidor Juan Novelo denunció daños a vialidades por parte de desarrolladoras y prestadores de servicios, como tapas de registro deterioradas y afectaciones al pavimento, y exigió sanciones y reparaciones inmediatas.

Durante la reunión, se presentaron avances en el programa de mejoramiento urbano y se anunció la renovación del Reglamento de Construcción como parte de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), con el fin de modernizar criterios técnicos y fortalecer la normatividad en la zona urbana.

Reducción de robos y homicidios en Cancún

De acuerdo con reportes recientes, los robos disminuyeron en más de un 20% en el último año, pasando de 381 a 299 casos en el municipio de Benito Juárez. Esta baja se atribuye a patrullajes focalizados en corredores comerciales y zonas de alta movilidad, donde se concentraron recursos y presencia policial.

En el ámbito de la violencia, también se registró una reducción en homicidios dolosos, reflejo de la estrategia integral que combina operativos en tierra con el uso de tecnología de vigilancia.

El titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT), Jaime Padilla Barrientos, informó que entre julio y octubre de 2025 se aseguraron más de 15 mil dosis de drogas, 36 armas de fuego y 51 vehículos, como parte de los operativos coordinados con autoridades estatales y federales.

Padilla destacó que estos resultados son producto del compromiso de los elementos policiales, quienes patrullan diariamente para prevenir delitos y proteger a la comunidad.

Una de las medidas más relevantes ha sido la implementación de cámaras corporales en los agentes de seguridad, lo que ha permitido mayor transparencia en las inspecciones y operativos. Desde su puesta en marcha, se han sancionado a 23 oficiales por incumplir el protocolo, ya sea por no portar el dispositivo, mantenerlo apagado o usarlo de forma incorrecta.

Aunque las sanciones fueron administrativas, la medida refuerza la confianza ciudadana al garantizar que las actuaciones policiales queden registradas y supervisadas.

Empresarios y vecinos reconocen que la presencia policial es más visible y que los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja. Sin embargo, especialistas advierten que el reto será mantener esta dinámica en el mediano plazo, evitando que los índices delictivos repunten.