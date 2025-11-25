Reconocen diputadas mexiquenses las acciones del gobierno de Tlalnepantla en favor de mujeres

No se bajará la guardia: alcalde Raciel Pérez

Por Arturo Baena

Valle de México.- Integrantes de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso mexiquense reconocieron las políticas y resultados del ayuntamiento de Tlalnepantla, derivados del ejercicio de los 5 millones 222 mil 644 pesos asignados para atender este mecanismo de protección.

Durante el recorrido que la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón del Partido del Trabajo (PT), presidenta de la comisión, realiza por los 11 municipios con alertas de violencia de género, destacó la rehabilitación de senderos seguros y el fortalecimiento de redes comunitarias.

A su vez, la legisladora Jennifer Nathalie González López, de Morena, consideró positivo el balance presentado y resaltó el funcionamiento de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual.

«En Tlalnepantla se trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres y en este tema, el gobierno municipal no bajará la guardia», afirmó, por su parte, el alcalde Raciel Pérez.

Las y le diputade conocieron acciones como la operación de refugios, la certificación de la policía de género y la capacitación de personal del ayuntamiento, así como la recuperación de espacios públicos. Entre ellos destacó el proyecto Caminemos Seguras, en la calle Cerro Gordo, de la comunidad Jorge Jiménez Cantú.