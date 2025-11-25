Plantea Oscar González cobro por servicios de telecomunicaciones

En municipios del Edomex

Toluca, Méx.- El diputado Oscar González Yáñez, coordinador parlamentario del PT, propuso que los ayuntamientos y el estado cuenten con capacidades recaudatorias por la instalación de postes, antenas, cableado o ductos para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

La iniciativa propone otorgar a los municipios la facultad de cobrar derechos por el uso de suelo en instalaciones de telecomunicaciones. Además, establecer protocolos de coordinación para el despliegue de infraestructura, crear un registro nacional de cobros.

El documento expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, el 17 de junio de 2025, que los Congresos estatales y ayuntamientos no tienen competencia para legislar o imponer impuestos por la instalación de postes, antenas, cableado o ductos para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en virtud de ser un servicio público de interés general regulado exclusivamente por la federación.

El legislador indicó que esta decisión afecta a los 2 mil 477 municipios del país y protege a las empresas privadas, cuya contribución en este rubro podría sumar más de 2 mil 500 millones de pesos al año.

En tribuna, precisó que en el Estado de México hay alrededor de un millón 650 mil postes telefónicos y poco más de 100 mil casetas telefónicas, y que el objetivo es no aumentar impuestos, pero sí se puede cobrar derechos.