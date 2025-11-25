Se atienden en Naucalpan rezagos históricos con el programa Comuna

Trabajo conjunto entre vecinos y municipio

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, en la colonia El Molinito, en la calle Olmo, inició la pavimentación de 448 m2 de superficie, como parte del programa la Comuna (Comunidad Unida y Activa), donde se realiza el trabajo conjunto entre los vecinos y el municipio.

Se trata de una de las 100 obras que el gobierno de Naucalpan tiene proyectadas para llevar justicia social a las colonias y calles más deterioradas del municipio, en el que la comunidad se organiza y se le apoya con presupuesto participativo y que además genera empleo temporal.

Este programa busca atender los rezagos históricos de las colonias mediante faenas comunitarias, donde los propios vecinos aportan la mano de obra voluntaria y el Ayuntamiento suministra los insumos necesarios para realizar estas acciones.

El alcalde destacó que su gobierno busca impulsar a las comunidades en las que más gente habita y recalcó que El Molinito está entre los primeros lugares para llevar a cabo trabajos de embellecimiento y mejora.

“Llegamos a una comunidad, a una colonia para hacer un listado de las demandas siempre planteadas y jamás atendidas para atajarlas y resolverlas. Por ello los directores trabajan para resolver esas demandas”, informó.

Para la reconstrucción de la calle Olmo se ocuparán 31 toneladas de cemento, 39 metros cúbicos de arena, 56 metros cúbicos de grava y 515 m cuadrados de malla electrosoldada.