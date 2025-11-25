DRACULA, Un homenaje al arte de Cibrián y Mahler

A cargo de Goval producciones

El 27 de noviembre tendrán una gala de aniversario y develación de placa

Por Arturo Arellano

El próximo jueves 27 de noviembre, a las 20:00 horas, el Teatro Las Torres Satélite será sede de la gala especial de aniversario de Drácula, bajo la producción y dirección de GoVal Productions. La velada incluirá la develación de una placa conmemorativa, apadrinada por el Maestro Instrumentista Ángel Rodríguez, y promete sorpresas para el público que ha acompañado esta puesta en escena desde su estreno.

La obra reimagina el clásico de Bram Stoker desde una mirada poética y oscura, donde el amor, la muerte y la memoria se entrelazan más allá del tiempo. Con una propuesta visual cuidada al detalle, atmósfera inmersiva y gran fuerza escénica, transporta al espectador a la Europa de 1890, donde una simple compra de propiedades desencadena un vínculo sellado por el destino.

La voz de la protagonista

Fernanda Valderrábano, quien interpreta a la Condesa Dolingen DG, compartió la emoción de este momento “Estamos muy contentos, celebramos este hito. Es una gala de aniversario de nuestra primera gran producción. Fue un proyecto pensado para una corta temporada, sin embargo logramos tener una gira nacional y ahora nuestra develación de placa, gracias a la aceptación del público”.

Sobre la propuesta escénica, explicó “Nuestra versión de Drácula va más allá de la puesta en escena. Abordamos el origen del monstruo más icónico de la historia. Partimos de la idea de Stoker: que al llegar a Inglaterra, Drácula pretendía convertir a todos en vampiros para dominar el mundo. Nosotros mostramos ese trasfondo de conquista, su crueldad militar y cómo su sed de sangre lo llevó a sacrificar lo que lo mantenía humano: su corazón y su amada”.

La actriz detalló que su personaje, presente en el relato El invitado de Drácula, es mitad fantasma y mitad vampiro “Ella es la primera amenaza que enfrenta Jonathan al llegar a Transilvania. En nuestra versión, su trasfondo es más pasional con Drácula, pues se sacrifica por defender a su amado y a su familia, jurándole lealtad. Desde ahí se convierte en un espectro más en el castillo”.

Mensaje y trascendencia

Valderrábano subrayó que el montaje busca dejar una reflexión “Nuestras acciones tienen consecuencias y muchas veces no visualizamos las vidas que transformamos. Ese es el mensaje general: debemos plantarnos en nuestras decisiones porque no sabemos cuáles son las vidas que vamos a tocar. Es, de hecho, la ideología de GoVal”.

La compañía, que debutó con esta ópera prima, ya ha sido reconocida con una nominación a los Zombie Awards 2024 y ha realizado presentaciones en Guadalajara y San Luis Potosí.

Lo que viene

Finalmente, la actriz adelantó que en diciembre se lanzará el podcast “El universo extendido de Drácula”, disponible en YouTube y Spotify “Vamos a abordar datos curiosos sobre los personajes, detalles de esta historia y otras cápsulas interesantes a cargo de los protagonistas del montaje”.