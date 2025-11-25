Mujeres agentes, únicas facultadas para infraccionar

Entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito

Toluca, Estado de México.– Entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, con el propósito de salvar vidas, prevenir accidentes, proteger a la niñez y garantizar una movilidad más segura y ordenada; sólo se aplicarán las sanciones mínimas y las mujeres agentes de tránsito son las únicas facultadas para infraccionar.

Las oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) podrán ser identificadas por su pantalón azul, camisola blanca con distintivos naranja, así como por las unidades móviles con el mismo balizamiento.

En el Mexibús, sistema de cámaras captarán faltas por la invasión del carril confinado y exceso de velocidad en el carril contiguo con señalización visible y derecho de audiencia garantizado. Es importante mencionar que estas serán notificadas en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular correspondiente

Con la boleta otorgada por las agentes y/o notificación en casa se podrá pagar la sanción, a través de los establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, o bien, en el sitio web https://infracciones.ssedomex.gob.mx. En ambos casos aplica el 50% de descuento siempre y cuando se liquide dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en la que se emita o notifique la multa.

Entre las disposiciones del Reglamento de Tránsito se estipula el uso obligatorio de casco certificado para el caso de motociclistas; prohibición de trasladar a menores que no puedan sujetarse adecuadamente y la exigencia de conducir con licencia vigente.

Se reitera la prohibición de manejar bajo efectos del alcohol o sustancias tóxicas, así como usar el celular mientras el vehículo está en movimiento.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México busca salvar vidas, ordenar la movilidad y priorizar a peatones, ciclistas, motociclistas y a la niñez.