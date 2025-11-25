Vienen 4 meses de bajas temperaturas bajas

Llega el frente frío 16

A pesar de que en algunas zonas del territorio nacional se percibe calor, la temporada fuerte de frentes fríos y sistemas invernales llegó, por ello se recomienda a la población del norte y centro del país.

​En la previsión general, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se podrían presentar un total de 48 sistemas frontales durante la temporada. El primer frente frío del periodo 2024-2025 se registró a finales de agosto, desde entonces,

​Durante este año se esperan más de la mitad de los frentes fríos que se podrían presentar durante la temporada. El SMN indicó que en 2025 podrían llegar a México 27 sistemas.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, que provoca la formación de tormentas severas y eventos de Norte, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Según el pronóstico presentado en septiembre por la ex coordinadora general del SMN, Alejandra Méndez Girón, la distribución de frentes fríos es la siguiente:

Así, se espera que febrero sea el tercer mes con más frentes fríos de la temporada, con siete sistemas. En los primeros lugares estuvieron diciembre y enero, con ocho fenómenos cada uno.

Efectos de un frente frío

Este tipo de fenómenos suelen ocasionar un marcado descenso de temperatura, viento fuerte, lluvias intensas, heladas y nevadas, debido a las masas de aire frío que llegan al territorio.

La región del país más afectada es el norte del país, sin embargo, si las masas de aire frío son intensas, también pueden ocasionar nevadas de algunos lugares del centro, oriente y occidente, indicó el SMN.

​¿Qué estados son más afectados por los frentes fríos?

El SMN señaló que, de forma histórica, los estados que presentan mayores descensos de temperatura durante la temporada de frentes fríos son:

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Ciudad de México

Cuidados en temporada de frío

La temporada de frío tiene una duración de 4 meses y termina a mediados de marzo.

En esta temporada , la población está propensa a enfermarse de las vías respiratorias y contraer gripe, influenza o Covid-19 entre otras; dentro de los grupos que son más susceptibles a enfermarse se encuentran los niños menores de 5 años.

Por eso se pide tener en cuenta las siguientes acciones, no solo para tus hijos e hijas, sino para ti y tu familia:

Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío.

Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda solo en niños de 2 o más años (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo.

Cuando estornudes, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

Lava las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus al cuerpo.

Si el frío es muy extremo permanece en casa y procura salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa.

Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

No saludes de mano o beso.

Vacunate contra la Influenza y Covid (en caso de niños mayores de 5 años).

Limpia y desinfecta manijas, teléfonos u objetos de uso compartido para disminuir los contagios.

Consume líquidos en abundancia.

Si tienes síntomas respiratorios (friebre, tos, gripa, etc.) no te auto mediques, acude a tu médico para prevenir complicaciones.

