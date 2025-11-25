Sectur reafirma su compromiso con la eliminación de la violencia contra mujeres en sector turístico

Se promueve un turismo seguro y equitativo

Josefina Rodríguez hizo un llamado a redoblar acciones para garantizar entornos libres de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que todos los días se impulsan acciones que permiten avanzar hacia un sector turístico más seguro, equitativo y con mayores oportunidades para todas las mujeres.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo hacia México, se fortalecen de manera permanente las políticas institucionales para garantizar entornos libres de violencia para las visitantes, turistas y trabajadoras del sector.

Rodríguez Zamora destacó que la implementación de políticas públicas con perspectiva de género es una prioridad en su gestión, ya que este enfoque beneficia tanto al sector turístico como al desarrollo comunitario del país. Señaló que se trabaja para garantizar que las mujeres cuenten con derechos plenos y que sus aportaciones sean reconocidas y valoradas. Añadió que su empoderamiento, especialmente en comunidades y pueblos originarios, fortalece su papel en la preservación del patrimonio cultural y enriquece la experiencia turística.

Al respecto, informó que, de enero a septiembre de 2025, México recibió 7.79 millones de turistas extranjeras vía aérea, cifra que representa un incremento anual de 0.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

“El flujo de mujeres que viajan a nuestro país sigue creciendo, y eso nos obliga a redoblar esfuerzos para asegurar que México sea un destino donde puedan disfrutar, desarrollarse y sentirse protegidas en todo momento”, destacó.

Además, explicó que durante los primeros nueve meses del año, arribaron a México 15 millones 95 mil 640 de turistas extranjeros vía aérea. De ese total, 7 millones 303 mil 720 fueron hombres y 7 millones 791 mil 920, mujeres; lo que representa un 52 por ciento de mujeres frente a un 48 por ciento de hombres. Esta tendencia refleja que las viajeras reconocen a México como un destino donde pueden desplazarse con confianza y disfrutar de una oferta turística segura y con mejores condiciones para su bienestar.

Rodríguez Zamora subrayó que la dependencia que encabeza trabaja para que la prevención de la trata de personas y la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres sea una prioridad permanente en el turismo.

“Nuestro compromiso es claro: ningún destino puede considerarse exitoso si no garantiza la dignidad y los derechos de quienes lo habitan y lo visitan”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de continuar con el impulso al turismo comunitario como herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres en zonas rurales e indígenas.

Recordó que esta política impulsa la participación directa de artesanas, cocineras tradicionales, guías y prestadoras de servicios en proyectos que generan ingresos, preservan la identidad cultural y refuerzan la cohesión social.

“El turismo comunitario tiene como propósito impulsar un desarrollo sostenible, elevar la calidad de vida en las comunidades y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa”, señaló al destacar que la autonomía económica es uno de los pilares más efectivos para prevenir situaciones de violencia.

La secretaria enfatizó que el 25N representa una oportunidad para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, pero también un recordatorio de que la construcción de un sector turístico igualitario debe ser un trabajo constante entre todas y todos.