Presenta Clara Brugada paquete de reformas para fortalecer sanciones y erradicar violencias contra la mujer

Respaldo a los 10 compromisos de CSP

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un paquete de reformas legislativas para fortalecer la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres a través del endurecimientos de sanciones a diversos delitos como la violencia familiar y el acoso y el abuso sexual, así como para brindar apoyo a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia en la Ciudad de México.

“El día de hoy estamos presentando varias reformas al Código Penal de la Ciudad de México, específicamente para los delitos de violencia familiar, acoso sexual, abuso sexual. Y, asimismo, estaremos presentando las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Turismo con la finalidad de garantizar que los hoteles sean espacios seguros para las mujeres y no se cometan delitos de género dentro de ellos, como el feminicidio”, indicó la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, acompañada por funcionarias y funcionarios de su gabinete, legisladoras y legisladores, la mandataria local indicó que las modificaciones en el Código Penal se enfocarán a diferenciar el delito de violencia familiar con el de violencia de género, porque el primero conlleva delitos entre distintos integrantes de la familia.

Manifestó que en la ciudad no se debe esconder el delito de violencia hacia las mujeres dentro del gran delito de violencia familiar, y que la estadística ya no sea que siete de cada 10 mujeres sean víctimas; es una reforma que ayudará a su vez a romper la falsa idea de que lo que ocurre en el ámbito privado debe permanecer en silencio.

“Hoy reafirmamos ese principio, la violencia debe ser nombrada, denunciada y sancionada, ocurra donde ocurra y venga de donde venga. Con estas reformas avanzamos a una ciudad que no tolera la violencia contra las mujeres. Siempre pensábamos que el mejor lugar para resguardar de violencia a las mujeres era su casa”, refirió Brugada Molina.

Expuso que se avanza a una ciudad donde no se acepta la violencia hacia las mujeres y recordó que 60 por ciento de las violaciones se cometen en la casa de la víctima por algún familiar o alguien cercano, por lo que se debe abrir los ojos y denunciar el abuso y el acoso sexual.

En este sentido, reafirmó su compromiso de asumir los 10 acuerdos que propuso la Presidenta a nivel nacional para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre las que se encuentran medidas legislativas, políticas públicas y acciones de toma de conciencia.

“Así que reiteramos: nos sumamos a este llamado nacional que hace la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde aquí, desde la Ciudad de México; nos sumamos a cumplir uno a uno los 10 compromisos”.

Brugada Molina convocó a retomar desde el Congreso de la Ciudad de México las propuestas y reformas legislativas que hoy se van a presentar y que tienen como objetivo ahondar más en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Añadió que ya se trabaja en ocho de los 10 compromisos que se presentaron a nivel nacional.

“Aquí la Ciudad de México es pionera de los avances legislativos contra la violencia hacia las mujeres (…), es pionera en derechos y libertades cuando se trata, en este caso, de avanzar hacia la igualdad sustantiva (…). Este día hacemos un llamado para construir en la Ciudad de México un territorio libre de violencia hacia las mujeres, un territorio libre donde las mujeres puedan vivir libres y sin miedo, a caminar juntas”, enfatizó la mandataria capitalina.

Aunado a ello, dijo que no se trata sólo de la aplicación de sanciones penales que pueden ser de dinero o cárcel, sino también que haya un proceso de reeducación. Dijo que se tipifica de manera autónoma el acoso sexual digital y se visibiliza el espacio digital como un espacio donde se ejerce violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños.

En cuanto a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Turismo, el objetivo es prevenir delitos de género como el feminicidio, la trata de personas y violencia sexual. Para ello también se procurarán protocolos definidos de lo que tienen que hacer estos establecimientos, entre ellos los hoteles.

Finalmente, Brugada Molina expuso que si una mujer es agredida, al gobierno le toca defenderla; si sufre violencia, toca atenderla; y si una mujer denuncia, toca creerle; si una mujer exige justicia, toca garantizarla. “No hay excusas, no hay rodeos, no hay silencios permitidos, no hay acciones cómplices. Ese es nuestro compromiso”, puntualizó la mandataria capitalina.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reafirmó el compromiso para que la institución que encabeza se convierta en sinónimo de seguridad, arropo y acompañamiento para cualquier mujer que enfrente violencia, pues la procuración de justicia no puede entenderse únicamente con un castigo, sino como la posibilidad real de que cada víctima recupere su proyecto de vida.

Explicó que entre las reformas presentadas se encuentran el tipo penal de violencia familiar, de abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que implican ir estableciendo las sanciones reeducativas y agravantes, cuando estos delitos se cometan en contra de un menor de edad, entre otras modalidades.