Inseguridad en carretera escala en frecuencia y violencia: transportistas

Choferes, hartos de los asaltos

Delincuentes ahora usan drones en asaltos al autotransporte

Organizaciones delictivas ahora utilizan drones para ubicar a los operadores y despojarlos de sus remolques, denunció el secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga (Upac).

«(Usan los drones) para checar los lugares, tanto donde van circulando los vehículos como en los depósitos», señaló Raúl Díaz, líder de la agrupación.

Las vialidades donde los transportistas padecen estos delitos están en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, como las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense.

Transportistas, hartos de la inseguridad

Lejos de las mesas de negociación entre líderes transportistas y el gobierno federal, en la Vía López Portillo, en Ecatepec, Juan Gabriel Sánchez recuerda las veces en que sus colegas han sido víctimas del crimen. “Se nos cierran, nos quitan las unidades, a veces, se llevan al operador, lo desaparecen uno, dos o tres días… a veces regresan y otras, no”.

Su denuncia, repetida durante años por el sector, detonó una protesta este lunes 24 de noviembre que dejó varados a miles de automovilistas y redujo hasta en 50% los ingresos de los choferes del transporte público, quienes, aun con pérdidas, respaldaron la manifestación.

El transportista afirma que la inseguridad en carretera ha escalado en frecuencia y violencia. Afirma que compañeros suyos han sido interceptados en rutas como el Arco Norte, Puebla y Texmelucan, donde grupos armados bloquean el paso, despojan las unidades y retienen a los operadores durante uno o varios días.

Pérdidas cuantiosas, pero hay apoyo total

Mientras los transportistas presionan al gobierno, los choferes del transporte público resienten en su bolsillo los bloqueos, ya que miles de personas se quedaron en casa ante la amenaza de carreteras bloqueadas.

Luis Leo Martínez, chofer de una vagoneta que corre de Puente de Fierro a Coacalco, calcula que perdió la mitad de sus ingresos y recuerda que él mismo ha sido asaltado dos veces, especialmente en la zona de la Vía Morelos. Aun así, respalda la protesta: “la inseguridad está en todo, hasta en el transporte público”.

De la misma forma, Roberto, conductor con un salario promedio de 400 pesos diarios, sólo reunió 180 pesos durante la jornada. “La gente no salió a trabajar”, explica. A él también lo han asaltado dos veces. “Está bien el bloqueo; hay muchos robos”.

Rosendo Martínez y Marco Antonio reportan cifras similares. Calculan pérdidas de 50% en el pasaje y unidades circulando prácticamente vacías.Ambos coinciden en que, aunque el bloqueo los afecta, la demanda de seguridad es legítima. “Son los que viajan en carretera; están en su derecho”, señala Marco Antonio.

Robos también pegan a trenes

Las fallas que presenta el sistema de aduanas del SAT para operaciones de comercio exterior, así como el robo de mercancías y vandalismo afectan las operaciones de las empresas ferroviarias en México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Vianey de la Mora, directora de la Asociación, dijo que las fallas en el sistema han provocado que se detenga la carga en los puertos y se generen largas filas para poder cruzar hacia EU.

Esta suspensión provoca que los procesos aduanales se realicen a mano, lo que entorpece el movimiento constante de la carga, dijo.

En riesgo cadenas de suministro

Por su parte, grandes empresas de Estados Unidos lanzaron una advertencia formal: el robo masivo al transporte de carga en carreteras mexicanas está generando costos adicionales, riesgos para la inversión y amenaza con dañar la competitividad de la logística entre México y Norteamérica.

National Foreign Trade Council (NFTC), que agrupa a más de 300 empresas norteamericanas -incluyendo gigantes del transporte, tecnología y consumo- presentó un escrito ante la Office of the United States Trade Representative (USTR) señalando que los robos en carreteras mexicanas impactan tanto a exportadores como a importadores de ese país.

El argumento es que estos robos no sólo son incidentes aislados de transporte: interrumpen rutas, elevan primas de seguro, encarecen logística y podrían mermar la ventaja de integración industrial México–EU. En el marco de la próxima revisión del T-MEC, estas firmas exigen que se aborde el tema dentro del capítulo de facilitación del comercio.

Las empresas piden que México implemente medidas concretas de seguridad carretera: mayor vigilancia, protocolos de protección para transporte de mercancía, interoperabilidad de datos entre estados y homologación de mecanismos de rastreo.