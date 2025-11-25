Silvia de frente lleva su “Tamagochi” al foro Lenin

Este 27 de noviembre

La comediante colombiana presenta su segundo especial en la Ciudad de México

Por Arturo Arellano

Comediante, escritora, estudiosa y amante del brilli brilli, Silvia De Frente comenzó su carrera en el stand up comedy por curiosidad, y pronto se convirtió en su vocación. “Hice un primer taller de stand up y no paré, eso hace ya nueve años”, recordó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Aunque estudió Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, además de Artes Plásticas e Historia del Arte, encontró en la comedia el reto que necesitaba. “La comedia te reta como nada en la vida, es una disciplina en la que tienes un retorno inmediato: la gente se ríe o no, el público es honesto. Eso tan genuino me llamó la atención”, confiesa.

Su primera temporada fue El bueno, el malo y la Grinch en 2017, en Bogotá, donde ella interpretaba a la Grinch. Desde entonces ha participado en diversos festivales internacionales y escribió su primer show No es fácil ser fácil, convertido después en especial de comedia. Ahora regresa con Tamagochi, su segundo especial, que se presentará por última vez el jueves 27 de noviembre en el Foro Lenin de la Ciudad de México.

“Este show es para los millennials de Colombia, México y el mundo hispano. Para quienes vivimos el cambio de lo análogo a lo digital, para los que tuvimos que desaprender los cuentos de hadas y ahora estamos en terapia con ansiedad de no tener dinero por pagar tanta terapia”, explica.

Silvia asegura que la nostalgia es el motor de este espectáculo: “Me puse a pensar a quién le hablo con mis shows y me di cuenta que mucho a mi generación, a la gente de los ochentas y noventas que crecimos sin internet. Ya nada de lo que aprendimos sirve, y ahí hay mucha comedia. Empecé a escribir este show hace dos años y nos reímos de los más grandes, de los más chiquitos, y se vuelve algo muy personal”.

El reto, dice, fue encontrar puntos de conexión universales: “Les preguntaba a todos si también vieron Art Attack o si tuvieron o desearon un Tamagochi. Descubrí que era algo compartido, que nos identificaba a todos”.

La función del 27 de noviembre será grabada para subirla a plataformas digitales. “Las personas que vayan van a ser parte de esto. Es muy importante, aún hay boletos, aunque ya estamos en un 70 por ciento”, comenta con entusiasmo.

Silvia también adelantó que ya trabaja en su siguiente proyecto: No me digas que me calme. “Espero ir a muchas ciudades de México y conectar con las personas que quieran convertir lo que les duele en risa”, concluye.