Noroña, prototipo de la estupidez machista: senadoras y diputadas

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Carolina Viggiano arruga la nariz en muestra del asco que le produce escuchar el nombre de Gerardo Fernández Noroña. Dice se le revuelve el estómago coincidir con él en el salón de plenos o por los pasillos senatoriales. Y sus declaraciones de que la alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, la politóloga Grecia Quiroz, le ganó ya la ambición de ser la gobernadora de Michoacán por la oposición PRI, PAN, no le merecen ni un segundo de tiempo para responder a esa ofensa.

Otras muchas legisladoras en una y otra cámara opinan y sienten lo mismo respecto del abominable ex presidente del Senado. Por la enorme cantidad de mentadas de madre que inundan las redes contra Noroña, se puede afirmar que entre los ciudadanos existe un sentimiento similar.

“… Noroña es sólo un pobre e intrascendente legislador al que no le importa hacer el ridículo con tal de salir en medios y la viuda de Carlos Manzo es la que mejor puede conocer el legado de su esposo… y si tiene aspiraciones, pues bienvenida.

“Yo creo que ella debe tener también su propio talento, su propia experiencia, pues ella vive en un lugar donde hay una gran violencia, inseguridad, perdió su esposo, perdió al padre de sus hijos, lo mataron prácticamente frente a ella”, agrega la senadora hidalguense, secretaria general del PRI.

No vale la pena: Laura Itzel Castillo

Interrogada sobre lo mismo, la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo ni siquiera la pensó: no vale la pena responder eso, dijo.

La morenista hija del líder histórico de la izquierda y del 68, Heberto Castillo, inauguró más tarde la campaña Senado por la Igualdad, “una estrategia para fomentar una cultura que promueva el conocimiento, la sensibilización y concientización para la prevención de la violencia de género en el entorno laboral e institucional”.

Lo hizo en el día en que se conmemoro el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“La lucha ha sido larga, pero podemos decir que hemos visto cristalizados los anhelos”, subrayó.

Este “Día Naranja”, lamentó, es también un día de luto por quienes han sufrido violencia en el mundo y en el país. Es un día en que conmemoramos a las hermanas Mirabal, quienes se denominaban “Las Mariposas” y que fueron asesinadas brutalmente por el régimen del general Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la aguerrida morenista Martha Lucía Micher Camarena, adelantó que hoy, “al mismo tiempo, presentaremos, la presidenta de la Comisión para la Igualdad en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, su servidora y todas y todos los senadores que se están sumando, las reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual”.

Indicó que, aun cuando el delito ya se encuentra tipificado, ahora se le sumarán agravantes, para “que el silencio no signifique consentimiento, que la amenaza no signifique consentimiento y, por supuesto, se investigará de oficio”.

La Sedena va por el “bloque negro” de anarquistas

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, reveló que su grupo parlamentario tiene información de que la Secretaría de la Defensa ha avanzado en una investigación sobre miembros y motivaciones del “bloque negro” que provoca violencia en las marchas y manifestaciones siempre de la oposición o de los ciudadanos, nunca del oficialismo.

Al parecer, dijo, podría estar muy vinculado a unas fuerzas anarquistas de la UNAM que, dicen, estan también vinculadas a Martí Batres.

Las informaciones de la Sedena expuestas en los expedientes hackeados por Guacamaya Leaks, advierten eso y que como forman parte del gobierno, “entonces todo el mundo se hace el que no ve, no oye y no siente”.

Productores del campo: “vamos hasta donde tope”

Con implicaciones incluso de meterlos a la cárcel o de impedirles heredar o vender sus haciendas, ranchos y propiedades ganaderas o agrícolas, los productores del campo advirtieron ayer en Cámara de Diputados que si el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en imponerles una ley del Agua que anula todos sus derechos estaría provocando un nuevo levantamiento como el de 1910 en México.

La iniciativa del Oficialismo en curso en Senado y Cámara de Diputados sobre nuevos derechos del agua al campo les impediría no solo el acceso al agua en sus propios pozos, sino de la que tradicionalmente dependen para producir alimentos y bienes de exportación.

Los dirigentes y representantes del campo que llegaron ayer a San Lázaro advirtieron que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no sólo los está afectando a ellos en sus propiedades sino que está exponiendo la seguridad alimentaria de la cual depende la seguridad nacional, y que para defender todo eso ellos están dispuestos a ir a las movilizaciones o a lo que se tenga que ir para defender lo que tienen.

“Hasta donde tope”, afirmaron.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa